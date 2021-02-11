Samsung’un yeni telefonu Galaxy A52 5G henüz piyasaya çıkmadan üst üste sızdırma haberlerine maruz kalmaya devam ediyor. Şimdiden hakkında pek çok olası teknik ayrıntıyı öğrendiğimiz cihazın şimdi su ve toza karşı dayanıklı bir telefon olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

Yakında piyasaya çıkacağı anlaşılan Samsung Galaxy A52 (5G) telefonu bugün birçok sızıntıyla karşımıza çıktı. Güçlü özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan telefon güvenilir bir teknoloji ajanı olan Abhishek Yadav tarafından sızdırılan ayrıntılara göre IP67 sertifikası aldı. Yani kısacası beklenen cihaz toza ve suya dayanıklı olacak. En azından iddialara göre…

Elbette ki Galaxy A52 5G ilk defa bir IP sertifikası alan Samsung telefonu değil… Zira daha önce bu özelliği Galaxy S21 serisi başta olmak üzere markanın üst düzey birçok modelinde görmüştük. A52’nin de bu sertifikaya sahip olması, bizlere çok yakında oldukça güçlü bir cihazla karşılaşacağımızın müjdesini veriyor gibi durmakta. Fakat Yadav’ın sızdırdığı raporlar bizlere sertifikanın yalnızca cihazın 5G modelin görüneceğini söylüyor. Şimdilik 4G sürümünde bu özelliğe rastlayıp rastlayamayacağımız bilinmemekte.

Samsung Galaxy A52 5G, 120Hz Yenileme Hızıyla Çıkacak

Gün içerisinde Galaxy A52 5G’nin teknik özellikleri açısından sızdırılan bir başka önemli rapor ise bizlere cihazın 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceğini öne sürüyor. Bu iddialar yine bir başka güvenilen kaynak olan Sammobile platformuna ait. Ancak bütün bu özelliklerin doğrulanması biraz daha vakit alacak gibi görünüyor.