Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi olan Samsung, ülkemizde uzun zaman önce satışa sunduğu Samsung Galaxy A51 akıllı telefon modeli sadece 128 GB hafıza ile elde edilebiliyordu. Firma gün içerisinde buna 256 GB hafızalı seçeneği de ekledi.

Samsung Galaxy A52 akıllı telefon modelini de kısa bir süre önce ülkemizde satışa sunan Samsung, Galaxy A51 256 GB sürümünü 3.599 TL fiyat etiketi ile satışa sunmuş durumda.

Çift SIM özelliği ile gelen Samsung Galaxy A51 akıllı telefon modeli ülkemizde üç farklı renk seçeneği ile satılıyor ve bu 256 GB hafızalı sürüm ise yüksek kapasiteli model isteyenlere özel olarak sunulmuş durumda.

Samsung Galaxy A51 Hakkında Bazı Teknik Özellikler

Akıllı telefon modelinin teknik özelliklerini kısaca belirtmek gerekirse model Exynos 9611 işlemcisinden gücünü alıyor. 4 ve 6 GB RAM seçenekleri ile gelen model microSD kart yuvası ile 512 GB hafızaya kadar destekliyor.

6,5 inç FHD+ AMOLED panel ile gelen A51, ön tarafında 32 MP çözünürlükte selfie kamerası ile geliyor.

15W hızlı şarjı destekleyen 4.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen model arka tarafında ise 48 MP ana + 12 MP ultra geniş açı + 5 MP makro ve 5 MP derinlik lenslerinden oluşuyor.