Samsung Galaxy A32 akıllı telefon modeli garip bir şekilde satışa sunuldu. Samsung’un model için belirlediği fiyat ise 3.499 TL olarak görülüyor.

Akıllı telefon modelinin ülkemizdeki fiyat aralığı ise 3.499 TL ila 3.599 TL aralığında. Fakat yukarıda da dediğimiz gibi Samsung’un resmi tavsiyesi 3.499 TL olarak gözüküyor.

Samsung Galaxy A32 akıllı telefon modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse model 6,4 inçlik bir ekran ile geliyor. Model 1080 x 2400 piksellik 90 Hz ekran tazeleme hızı sunan AMOLED panel ile geliyor.

Samsung Galaxy A32 akıllı telefon modeli işlemci tarafında MediaTek imzalı Helio G80 işlemcisinden gücünü alıyor.

Model arka tarafında diğer modellerden farklı olarak kasa ile bir yapıda gelen dörtlü kamera modülü ile geliyor. Bu kameralar 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP makro + 5 MP derinlik lenslerinde oluşuyor.

Akıllı telefon modeli ön tarafında ise 20 MP değerinde bir selfie kamerası ile geliyor.

4 GB / 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile sunulan Samsung Galaxy A32, 64 GB / 128 GB hafıza seçenekleri ile sunuluyor. Akıllı telefon modeli microSD kart yuvasına da sahip. Ayrıca model 15 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

Samsung Galaxy A32 Akıllı Telefon Modeli Beğenilen Bir Model Olacak

Samsung ülkemizde neredeyse tüm modellerini satışa sunuyor. Samsung geçtiğimiz haftalarda Galaxy A72 ve Galaxy A52 modellerini de satışa sunmuştu.