Piyasanın en ucuz 5G telefonunu ortaya çıkarmak isteyen Samsung, şık tasarıma sahip Galaxy A32 5G telefonuyla internete sızdı. Dikdörtgen kamera bloğunda yaptığı ilgi çekici düzenleme ile hoş bir görünüşe kavuşan cihaz lansmandan önce ön ve arka render görüntüleriyle yayınlandı. Samsung’un orta segmentli yeni telefonu hakkında artık birçok ipucuna sahibiz!

Selefi olan A31’den çok daha farklı ve dinamik bir arka yüzeye sahip olan Galaxy A32 5G tasarımı itibariyle kamera modülünde birkaç küçük oynama yapmış görünüyor. Üst üste dizili üç çıkıntılı kameranın hemen yanında daha mütevazi ve basit bir dördüncü kamera merceği hemen göze çarpmakta. Samsung’un bu tasarımıyla LG‘den kopya çektiği; zira cihazın kamera kurulumunun bizlere bir hayli LG Q92 5G telefonunu hatırlattığını söylemek gerek.

Samsung Galaxy A32 5G’nin ekranı ise 6,5 inçlik hoş bir panelden oluşuyor. 164.2 x 76.1 x 9.1 mm boyutlarında tasarlanan telefon güç tuşunun içerisinde barındırılan parmak izi okuyucu sistemi, standart bir kulaklık girişi ve bir adet de USB-C bağlantı portu ile donatılmış durumda.

Güvenilir teknoloji ajanı OnLeaks tarafından internete sızdırılan Samsung Galaxy A32 5G render çıktıları, son olarak bizlere ön kısmında şirketin biraz sadeleşmeye gittiğini gösteriyor. Beyaz renk seçeneği oldukça cazibeli bir duruş sergileyen cihazda Galaxy A31’e daha sade bir çentik tasarımı bulunuyor. Ekranın orta üst kısmına yerleştirilmiş su damlası çentiğinde bir adet selfie kamerasına yer veriliyor. Merakla beklenen telefonun ilerleyen haftalarda şirket tarafından resmileştirilmesi beklenmekte.