Samsung Galaxy A32 5G’nin özellikleri ve fiyatı bugün resmen duyuruldu. Galaxy A31’in halefi niteliğindeki telefon, haftalardır ortaya çıkan pek çok sızıntı iddiasından sonra nihayet tüketici karşısına çıktı. 5G bağlantı desteği ile hazırlanan telefon, Güney Koreli teknoloji devi tarafından tanıtıldı.

6,5 inçlik Infinity-V TFT LCD ekran kalitesi ile piyasaya sunulan telefon 205 gram ağırlığında ve 164,2 mm x 76,1 mm x 9,1 mm boyutunda tasarlanmıştır. HD+ çözünürlük değeri vadeden cihaz ön tarafında orta üst kısma yerleştirilmiş su damlası çentiğinde tekli selfie kamerası barındırırken; telefonun arka sasında ise dörtlü kamera kurulumuna yer verilmiştir. Üç kamerası dikey olarak yerleştirilen cihazın hemen yanında ise bir küçük mercek ve LED flaş konumlandırılmıştır.

Samsung Galaxy A32 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6,5 inç

6,5 inç RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

4 GB, 6 GB ya da 8 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 13 MP

13 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh + 15 watt hızlı şarj özelliği

Galaxy A32 5G’nin şu anda yonga seti resmi bir biçimde açıklanmasa da tahminlere göre MediaTek Dimensity 720 işlemci modeli kullanılmıştır. 4 ve 6GB RAM bölgeye göre değişiklik içermekle beraber, 64 ya da 128GB’lık bellek kapasiteleri bulunmakta; buna ek olarak 1 TB’a kadar genişletilebilir microSD girişine yer verilmektedir.

Samsung Galaxy A32 5G, 12 Şubat’ta Avrupa’ya Geliyor!

Siyah, Menekşe, Beyaz ve Mavi renk seçenekleri ile 12 Şubat’ta Avrupa pazarına giriş yapacak Galaxy A32’nin fiyatı 279 Euro’dan alıcı karşısına çıkmaktadır. Telefonun daha üst segmentli versiyonu ise 299 Euro karşılığında satılacak.