Samsung bugün yeni akıllı telefonu Galaxy A32 4G‘nin tüm teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi detaylarıyla duyurdu. Geçtiğimiz ay piyasaya sürülen Galaxy A32 5G cihazının 4G sürümü küresel pazara yönelik şekilde hazırlandı. Tasarım konusunda önceki versiyona göre pek de bir fark içermeyen cihaz orta segmentli donanımıyla resmen tanıtıldı.

Samsung Galaxy A32 Özellikleri

Ekran: 6,4 inç

6,4 inç İşlemci: MediaTek Helio G80 SoC

MediaTek Helio G80 SoC RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB

4 GB, 6 GB ya da 8 GB Depolama Alanı: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Ön Kamera: 20 MP

20 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP

64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP Batarya: 5.000 mAh + 15 watt hızlı şarj

Güney Koreli teknoloji devinin yeni akıllı telefonu Galaxy A32 (4G) 6,4 inçlik Full HD+ AMOLED ekran ile geliştirildi. Cihazın üst kısmında Infinity-U tasarımı benimsenirken, burada yer alan tekli lense 20 megapiksellik bir selfie kamerası yerleştirildi. Hemen arkada ise 64 megapikselden başlayan dörtlü kamera kurulumu göze çarpıyor. Birincil kameraya ek olarak 8MP ultra geniş, 5MP derinlik sensörü ve 5MP‘lık makro lensle karşılaşıyoruz.

MediaTek’in geliştirdiği Helio G80 yonga setinden enerjisini alan Samsung telefonu 5,000 mAh geniş pil kapasitesiyle tüketicilerden artı puan alırken, hızlı şarj için ise 15W‘lık bir destek sunuyor. Android 11 işletim sistemiyle çalışan cihazın kullanıcı arayüzündeyse OneUI 3.0 yazılımı dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy A32 Fiyatı

Siyah, Mavi, Menekşe ve Beyaz renk seçeneklerine sahip olan Galaxy A32’nin fiyatı iki konfirügasyon içeriyor. Cihazın 4GB RAM + 64GB depolama alanı seçeneği yaklaşık 270 dolar karşılığında satılıyor. Telefonun ayrıca 6/8GB RAM‘lik ve 128GB bellek kapasitelik sürümleri de listelenecek. Beklenen telefon çok yüksek olasılıkla Türkiye pazarında da satışa sunulacak.