OnLeaks kaynağının yaptığı sızıntı sonrasında Samsung Galaxy A22 5G akıllı telefon modelinin tasarımı belli oldu. Klasik bir tasarım çizgisi ile gelen Galaxy A22 5G modeli A ailesinin en altlarında bulunuyor.

Model isminden de anlaşılabileceği gibi akıllı telefon 5G teknolojisini destekliyor. Klasik bir tasarım çizgisi ile gelen Samsung Galaxy A22 5G, damla çentik ve üçlü kamera modülü ile temel ihtiyaçlara odaklanan bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Akıllı telefon modelinin nisan ya da mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Samsung Galaxy A22 5G modelinin yanında bir de 4G modelinin geleceği düşünülüyor.

Samsung Galaxy A22 Ülkemizde Satışa Sunulabilir

Belkide en ucuz 5G teknolojili akıllı telefon modeli olacağı düşünülen Samsung Galaxy A22 hakkında resmi olmasa da bazı teknik bilgiler paylaşılmış durumda.

Belirtilene göre işlemci tarafında MediaTek Dimensity 720, 700 veya Qualcomm Snapdragon 480 işlemcisinden gücünü alacağı düşünülüyor.

Akıllı telefon modelinin damla çentikli geleceği ve ön tarafında 13 MP değerinde bir selfie kamerası ile geleceği aktarılıyor. Arkada ise 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro lensleri kullanılabilir.

Samsung Galaxy A22 5G modelinin 5.000 mAh batarya kapasitesi ile sunulacağı gelen bilgiler arasında. Tüm bu bilgiler henüz Samsung tarafından doğrulanmadığını belirtmekte fayda var.