Geçtiğimiz günlerde tasarım çizgisi ile kendini gösteren Samsung Galaxy A22 5G akıllı telefon modelinin bugün ise teknik detayları sızdırıldı.

Güvenilir teknoloji kaynaklarından OnLeaks üzerinden yapılan habere göre Samsung’un yeni Galaxy A22 5G akıllı telefon modeli klasik damla çentikli bir ön kasa tasarımı ile geliyor ve temel ihtiyaçlara odaklanıyor.

4G ve 5G olmak üzere iki farklı seçenek ile sunulacağı belirtilen Samsung Galaxy A22 akıllı telefon modelinin Geekbench testlerine göre tüm özellikleri ortaya çıktı.

Testteki verilere göre akıllı telefon modeli işlemci tarafında gücünü MediaTek imzalı Dimensity 70 işlemcisinden alıyor.

Samsung, Galaxy S21 ailesi dahil neredeyse tüm modellerinde MediaTek imzalı bir işlemci tercihinde bulunuyor.

Geekbench testlerinde 6 GB RAM ile geleceği görülen Samsung Galaxy A22 5G modelinin buna ek olarak 8 GB RAM seçeneğinin de olacağı belirtiliyor. Akıllı telefon modeli tahmin edilebileceği gibi Android 11 işletim sistemi ile geliyor.

Samsung Galaxy A22 Ülkemizde Satışa Sunulabilir

Akıllı telefon modelinin damla çentikli geleceği ve ön tarafında 13 MP değerinde bir selfie kamerası ile geleceği aktarılıyor. Arkada ise 48 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro lensleri kullanılabilir.

Akıllı telefon modelinin 180 dolar fiyat etiketi ile şimdiye dek tanıtılan en ucuz 5G teknolojili akıllı telefon modeli olacağı aktarılıyor.