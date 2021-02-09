İlk defa Kasım 2020 itibariyle piyasada adını duyduğumuz Samsung Galaxy M12 birkaç ülkede kısıtlı da olsa satışa sunulmuştu. Beklenen cihazın önümüzdeki hafta Hindistan lansmanını gerçekleştireceği haberi teknoloji basınında yankı uyandırırken, bugün cihaz Hindistan’dan evvel Güney Kore pazarında raflara geldi. Böylelikle telefonun çok yakında daha fazla ülkede listelenebileceği anlaşıldı.

Samsung Galaxy A12 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç TFT LCD

İşlemci: MediaTek Helio P3 SoC

RAM: 3 GB

Depolama: 32 GB

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 5.000 mAh + 15W hızlı şarj

Şimdiye kadar Singapur ve Malezya gibi nispeten daha küçük pazarlarda piyasaya çıkan Samsung Galaxy A12 modeli şimdi Güney Kore’de, haftaya ise Hindistan’da raflara gelecek. 6,5 inç HD+ Infinity-V TFT LCD ekranla gelen cihaz, MediaTek Helio P35 yonga setiyle güçlü bir performans ortaya koyuyor. Cihaz 3GB RAM ve 32GB depolama alanıyla gelirken; yeni pazarlarda 4 ve 6GB’lık RAM’ler ve 62 ile 128GB’lık depolamalar geleceği de tahmin ediliyor. Tüm bunlara ek olarak cihazda microSD kart yuvası sayesinde 1TB’a kadar genişletilebilir bellek yer alıyor.

Samsung Galaxy A12 Fiyatı

Siyah ve Beyaz renk seçenekleri ile yaklaşık 245 dolar karşılığında piyasaya sunulacak Galaxy A12’nin ön siparişleri şimdiden başlamış durumda. Telefonun ilk siparişlerinin teslim edilmesi ise 17 Şubat‘ı bulacak gibi görünüyor. Ayrıca Samsung şu anda sipariş verenler için kullanıcılara %10’luk indirim ve iki aylık YouTube Premium aboneliği hediye ediyor.