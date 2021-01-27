Bugün Samsung’un başlangıç seviyesi yeni telefonu Galaxy A02 küresel olarak piyasaya duyuruldu! Galaxy A serisi ailesinin son üyesi şık bir tasarımla, dört farklı renk seçeneği ve ideal teknik özellikleri bir araya getirdi. Temel ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak bu cihaz henüz fiyatıyla ilgili bir detay vermese de bütçe dostu rakamlar içereceğinin sinyallerini verdi.

6,5 inçlik HD+ TFT Infinity-V ekran tasarımı ile gelen Samsung Galaxy A02 kullanıcılarına 720×1560 piksel çözünürlük kalitesi vadediyor. Siyah, mavi, kırmızı ve gri renk seçenekleriyle tasarlanan model orta üst kısmında bir adet tekli selfie kamerası barındırırken, arka kasada ise dikey kurulum içerisine ikili kamera yerleştirildi. Modülün hemen altında ise LED flaş yer almakta.

Samsung Galaxy A02 Özellikleri

Ekran: 6,5 inç LCD

İşlemci: MediaTek MT6739 SoC

RAM: 2 GB ya da 3 GB

Depolama: 32 GB ya da 64 GB

Ön Kamera: 5 MP

Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

Batarya: 5.000 mAh pil + 7,75 watt hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı One UI

1.5GHz dört çekirdekli MediaTek MT6739W yonga seti kullanılarak geliştirilen cihaz 2/3 GB RAM kapasitesi ve 32/64 GB’lık depolama alanıyla eşleştirildi. Bunlarla yetinmek istemeyen kullanıcılara 1 TB‘a kadar genişletilebilir microSD kart girişi verilirken, cihazın Android 10 işletim sistemiyle çalıştığı öğrenildi.

Çift SIM kart desteği sağlayan model 13 MP + 2 MP‘lık arka kamera kurulumuyla gelirken, ön tarafta ise 5 MP‘lik bir selfie kamerası yer aldığı açıklandı. 5,000 mAh batarya kapasitesine sahip model 7,75W nispeten düşük hızlı şarj desteğiyle dolum yaparken; Samsung Galaxy A02’nin fiyatı ile ilgili ne yazık ki henüz bir açıklama yapılmadı. Yine de düşük rakamlardan alıcı karşısına çıkarılacağı düşünülen modelin fiyatıyla alakalı detayları muhtemelen ilerleyen günlerde öğrenmiş olacağız.