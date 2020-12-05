Güney Kore merkezli köklü elektronik üreticisi Samsung, olağanüstü akıllı telefon kameraları üzerinde çalışıyor. Şirketin şu anda 600 MP ana kamera ile tasarlanmış modüller geliştirdiği biliniyor. Fakat ne yazık ki yakın vadede böyle bir telefon ile karşılaşmamız pek de olası değil. En iyi ihtimalle bu devasa kameralı cihazla birkaç sene sonra tanışabileceğiz.

Ice Universe isimli güvenilir bir teknoloji ajanı tarafından bu yılın Nisan ayında söylentileri yayılan Samsung’un 600 megapiksel çözünürlüklü kamera sensörleri, şimdi içeriden gelen bilgiler doğrultusunda gerçekten geliştirilme aşamasında olduğuna dair doğrulandı. İnsan gözünün kavrayabileceğinden çok daha kaliteli merceklere sahip olacak kameralar, yeteneğiyle bizleri hayrete düşüreceğe benziyor.

Ortaya çıkan görüntülere göre 600 MP kamera sensörleri, başlı başına arka panelin %12’sini kaplayacak. Haliyle sonuç kısmında tüketiciler için pek de parlak bir görünüm oluşmuyor. Zira bu tasarımı teknoloji takipçileri kaba bir görüntü olarak anıyor. Ek olarak şirketin birden fazla arka kamera kurulumu yapması halinde bu alanın çok daha genişleyeceği ve daha rahatsız edici bir dizayn ile karşılaşacağımız muhtemel gibi gözüküyor.

Samsung en yüksek çözünürlüklü kamera modülünü şu anda 108 MP sensörlerle en yeni amiral gemisi telefonlarında kullanıyor. Şirketin daha yeni teknolojilerde 192 MP kameralara geçeceği ve yavaş yavaş modüllerini yükselteceği biliniyor. Dolayısıyla 600 MP‘lık mercekler için önümüzde daha uzun yıllar olduğunu söylemek pek de yanlış olmayacaktır. Samsung’un bir anda böyle bir sıçrama yapması çok mümkün durmuyor.