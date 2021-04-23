Karantina günlerinde içinizi ısıtacak bir film arayışınız mı var? Malum tedbirler gereği sinema salonları da bir süre daha kapalı kalacak. 23 Nisan 2021 tam çocuk bayramında vizyona giren Samsam adlı animasyon filmini ailenizle birlikte izleyebilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz.

Samsam 2021 filminde küçük kahraman Samsam, ailesi tarafından Mars gezegeninden uzak durması konusunda sık sık uyarılıyor. Büyük kahramanların en küçüğü olan Samsam, kendi özel yeteneklerini halen daha bulamamıştır. Mektup arkadaşı olan Daisy’yi evinde misafir edecek olan küçük kahramanımızın mutluluğu uzun sürmez. Daima kötülük peşinde olan böcek Gloomies, ordusuyla birlikte Samsam’in gezegenini istila eder.

Samsam Filmi Fragmanı, Konusu ve Özeti

Samsam ve gezegeninde yaşayanlar bu istiladan kurtulabilmek için birçok yol denerler ancak sonunda savaşın kaçınılmaz yanıyla yüzleşmek zorunda kalırlar. Tam bu esnada acaba Samsam gerçek yeteneğinin farkına varıp bu yeteceğini kullanabilecek mi?

Gezegenini kurtarmak isteyen sevimli kahramanımız Samsam ve arkadaşlarının artık tek amacı Piratrociouslar’la savaşıp eski günlerine dönebilmek ve mektup arkadaşı Daisy hakkında herseye öğrenebilmek.

Yönetmenliğini Tanguy De Kermel’in yaptığı Samsam filmi 23 Nisan 2021 yani dün vizyona giriş yaptı. Tam 1 saat 17 dakika süren bu animasyon filmini ailenizle birlikte izleyebilir ve iyi bir vakit geçirebilirsiniz.