Netflix, korku ve gerilim yapıtları arasına geçtiğimiz günlerde bir yenisini daha ekledi. Sakın Dinleme, orijinal adıyla Voces 2020 filminin yönetmen koltuğunda Ángel Gómez Hernández oturuyor. Filmin başrollerinde Rodolfo Sancho, Ana Fernández, Ramón Barea ve Belén FabraLucas Blas yer alıyor. İspanya yapımı gerilim ve sürükleyici film olarak karşımıza çıkan Sakın Dinleme adlı yapım, karantina günlerinde soluksuz izleyebileceğiniz, son dönemde kategorisinde yayınlanmış en iyi filmlerden sayılabilir. Tam 1 saat 38 dakika gerilim dolu sahneleriyle gecenin karanlığında izlerken gerim gerim gerileceğiniz “Sakın Dinleme” filmiyle ilgili bazı spoiler tarzı bilgileri sizlere sunmak istiyoruz.

Sakın Dinleme – Voces 2020 Filminin Konusu Nedir?

Daniel ve ailesi, tüm yatırımlarını şehrin uzağında eski bir evi satın almak için kullanıp, bu gizemli eve taşınmalarıyla birlikte gizemli olayların fitili ateşleniyor. Evi restore edip satarak yeni yatırımların önünü açmak isteyen ailenin her şey istediği gibi gitmeyecektir. Evin tarihi geçmişinden kaynaklanan kötü ruhlar, ailenin yakasını bırakmayacak ve aile bireylerinin hayatla ölüm arasındaki çizgiyi bir türlü koruyamamasına neden olacaktır.

Daniel, ailesiyle taşındığı evde önce çocuğunu kaybedecek ve bu trajediyle beraber evde gizemli şeylerin döndüğünün farkına varacaktır. Ünlü bir paranormal olay uzmanı ile iletişime geçen Daniel, bu uzmanı ikna ederek eve getirir. Araştırmalar neticesinde evde normal olmayan ve evin içindekileri istediği gibi yönlendiren kötü bir ruhun olduğu anlaşılır. Peki bu ruhla nasıl mücadele edilecektir?

Sakın Dinleme – Voces 2020 Film Fragmanı

Korku, gerilim ve sürükleyici alanda son aylarda en iyi film olarak gösterilen Voces 2020, Netflix üzerinden yayınlanmaya başladı. Genel itibariyle oldukça beğeni toplayan film için eleştirel yorumlar da yok değil. Bu filmi izleyenler için yine Netflix yapımı olan Telefon – The Call adlı filmi de öneriyoruz.