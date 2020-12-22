Tecno’nun yeni akıllı telefonu Tecno Spark 6 Go modeli bugün Hindistan pazarında resmen duyuruldu. Bütçe dostu telefon, Eylül ayında teknoloji pazarına sunulan standart Tecno Spark 6‘nın sadeleştirilmiş bir halini içeriyor. Ekonomik fiyatıyla dikkat çeken cihaz yüksek performans hızı ve geniş batarya kapasitesi sayesinde öne çıkıyor.

Tecno Spark 6 Go Teknik Özellikleri

20:9 en boy oranı ile 6,52 inçlik HD+ ekran sunan Tecno Spark 6 Go, standart sürümünde Helio G70 yonga setini tercih ederken sadeleştirilmiş bu cihazda daha mütevazi bir chipset modeli olan Helio A25‘i kullanıyor. 5,000 mAh‘lık devasa pil ömrü sayesinde 40 saat bekleme ve 64 saatlik konuşma süresi vadeden telefon, HiOS 6.2 tabanlı Android 10 işletim sistemi ile açılıyor.

Tecno Spark 6 Go kamera özellikleri itibariyle ön ekranda 8 megapiksellik bir selfie kamerası barındırırken, arkada ise ikili kuruluma yer veriyor. 13 MP‘lik ana kameraya sahip cihazda arttırılmış gerçeklik algoritmaları ile tasarlanan bir yedek lens daha bulunuyor. Tecno’nun son cihazı 4 GB RAM ve 64 GB’lık depolama seçeneği ile tek varyant halinde satılıyor.

Tecno Spark 6 Go Fiyatı

Bugün Hindistan pazarında satışları resmen başlayan Tecno Spark 6 Go’nun fiyatı 118 dolar olarak açıklanmakta. Bu rakamlar ülkemiz kur oranına göre yaklaşık 915 TL gibi bir rakama tekabül etmekte. Yakında küresel pazara açılması beklenen cihazın ilk satışlarının 25 Aralık’ta temin edilmeye başlanacağı ekleniyor.