Popüler hayatta kalma oyunu Rust için verilen konsol çıkış tarihi gelecek yıla ertelendi. Facepunch Studios imzasıyla 2013 yılında Mac, Linux ve Microsoft Windows platformlarında erken erişime açılan oyun, nihai çıkışını ancak Şubat 2018’de gerçekleştirebilmişti. Konsollar için henüz yayınlanmayan yapımın normal şartlarda bu sene piyasaya çıkması bekleniyordu. Fakat şirket tarafından yapılan açıklamaya göre oyun yetişmedi!

Rust oynamak için sabırsızlanan PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları, Double Eleven tarafından yayınlanan duyuruyla adeta hayal kırıklığına uğradı. Şirketin paylaştığı blog yazısında, COVID-19 nedeniyle uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini ve bu şartlarda personellerin çok zor zamanlar geçirdiği söylendi. Güvenlik amacıyla tüm şirketi eve taşıyan geliştiriciler, yeni çalışma koşullarına yeterince alışamadıkları için işlerinin aksadığını beyan etti.

We have a development update about Rust Console Edition. We appreciate all the interest and patience while we continue to work on this title. Read the announcement on our website and sign up to our newsletter to get further news straight to your inbox: https://t.co/1w3XG0Ew3d pic.twitter.com/ZnrIL4aJc4

— Double Eleven (@DoubleElevenLtd) December 7, 2020