Samsung’un yaklaşan yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S21 serisi için oluşturulan resmi duvar kağıtları ortaya çıktı. Ocak 2021 itibariyle resmen piyasaya tanıtılması beklenen cihazlar son haftalarda güçlü sızıntı haberleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Beklenen modelin wallpaper setleri, ait olduğu telefonlarla ilgili büyük bir beklenti yaratıyor!

Normal şartlarda cihazların duvar kağıdı seçenekleri, sıklıkla resmi lansman etkinliğinden sonra yahut cihazın yayınlanmasının hemen akabinde yayınlanıyordu. Fakat söz konusu Samsung Galaxy S21 gibi uzun süredir beklenen ve tüketicilerin heyecan duyduğu bir cihaz olunca, teknoloji ajanları wallpaper paketlerini erkenden ele geçirip yayınlamayı tercih ediyor. Muhtemelen S21’le ilgili bir gizlilik sözleşmesi imzalayıp telefona erken erişim sağlayan bir kullanıcı tarafından sızdırılan görseller, lansmandan haftalar önce internette paylaşıldı.

Samsung Galaxy S21 wallpaper paketleri Telegram uygulamasında Jimmy is Promo kullanıcı ismiyle hizmet veren bir sayfada sızdırıldı. Burada standart duvar kağıtlarının yanı sıra DeX modu için birkaç alternatif ve bazı animasyonlu canlı duvar kağıtları da yayınlandı. Ayrıca küçük bir tanıtım promosyonu mahiyetinde wallpaper’ların kısa bir videosu, Jimmy’nin YouTube kanalında da paylaşıldı. Bu wallpaper’ları indirmek için aşağıdaki videonun açıklama kısmında yer alan bağlantı linkine tıklayabilirsiniz!

Samsung Galaxy S21 Serisi Ocak’ta Çıkacak!

14 Ocak 2021 tarihinde piyasaya çıkması düşünülen Samsung Galaxy S21 serisi toplamda üç farklı cihaz eşliğinde lanse edilecek. Galaxy S21, S21+ ve S21 Ultra modelleri ile gelecek telefonlar, Samsung’un dijital kalem sistemi S-Pen Stylus desteği de içerecek. Ayrıca cihazların 120Hz ekran yenileme hızına kadar ulaşacağı ve dolayısıyla mobil oyun ya da fotoğrafçılık hizmetleri için iyi birer seçenek olabilecekleri tahmin ediliyor.