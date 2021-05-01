Resident Evil Re Verse oyununun çıkışı ileri bir tarihe ertelendi. Nisan 2021 ilk günlerinde açık beta sürecine alınan oyunun oldukça fazla hatalar içermesi nedeniyle bilindiği üzere Resident Evil Re Verse yeniden kapalı beta sürecine dönüş yapmıştı. Serinin 25. yılını kutlayan Resident Evil Re Verse, bu oyunla beraber 6 oyuncuya kadar çoklu oyuncuyu çevrimiçi maceraya sürüklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Resident Evil Re Verse Çıkış Tarihi Ertelendi

Çok oyunculu bir aksiyon oyunu olmak üzere karşımıza gelecek olan oyunda sadece çevrimiçi oyun deneyimi yaşanabileceğinden dolayı PS4 ve PS5 konsollarında bu deneyimi yaşamak isteyen oyun severlerin PlayStation Plus aboneliği edinmesi zorunlu kılınacak. Zira Xbox serilerinde de çevrimiçi oyun servislerini kullanabilmek için Xbox Live Gold aboneliği zorunlu tutulmuştu.

Resident Evil Re Verse oyunu bu yılın yaz aylarına ertelendi. PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarının tamamı için geliştirilen oyunda aynı sürümleri PS5 ve Xbox Series konsollarında da oynayabileceksiniz.

7 Mayıs 2021 tarihinde Resident Evil Village oyunu PlayStation 5 için oyun piyasasındaki yerini alacak. Bu oyunda da PS4 sürümünü satın alanlar oyunu PS5 ile de oynayabilecek.