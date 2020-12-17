Son haftalarda pek çok sızıntı iddiası ile karşılaşan Redmi 9 Power telefonu nihayet Xiaomi tarafından Hindistan pazarında duyuruldu. Redmi’nin rengarenk tasarımlara sahip yepyeni akıllı telefon modeli, 6.000 mAh pil kapasitesi ve Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti ile güçlendirildi. Dörtlü kamera modülüne sahip cihaz ilgi çeken özellikleriyle beğeni topladı.

19.5:9 en boy oranı ile tasarlanan yeni Redmi telefonu, 6.53 inç IPS LCD paneli üzerinde 2340 x 1080 piksel FHD+ çözünürlük taşıyor. Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi ile korunan ekranın orta üst kısmında bir adet damlası çentiği yer alırken, burada 8 MP‘lık bir ön kameraya yer veriliyor.

Redmi 9 Power’ın Donanım Özellikleri

Polikarbonat arka yüzeye sahip Redmi 9 Power, dörtlü kamera modülünün hemen altında markanın ismini yan yazılı bir dizayn ile taşıyor. Burada 48 MP birincil kameraya yer verilen cihaz, aynı zamanda 120 derecelik 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro lens ve 2 MP‘lık bir derinlik sensörüne yer veriyor. Ayriyeten yan tarafında parmak izi okuyucu sensörü taşıyan model, ses düğmesini de hemen altına yerleştiriyor.

4 GB LPDDR4X RAM kapasitesi ile 64 GB UFS 2.1 ya da 128 GB UFS 2.2 dahili depolama alanını buluşturan cihaz, Qualcomm imzalı Snapdragon 662 yonga setini taşıyor. 6,000 mAh pil kapasiteli modelde 18 watt’lık bir hızlı şarj sistemi yer alırken; bu batarya modülünün 3 yıla kadar dayanıklılık göstereceği söyleniyor.

Redmi 9 Power, 149 Dolar’a Satılıyor!

Çift SIM kart girişi taşıyan cihaz ek olarak 512 GB’a kadar genişletilebilir microSD kart girişine izin verirken, Android 10 tabanlı MIUI 12 arayüzü ev sahipliği yapıyor. Siyah, mavi, yeşil ve kırmızı renk seçenekleriyle tasarlanan model iki farklı satış varyantı içeriyor. 4 + 64 GB’lık sürümüyle Redmi 9 Power’ın başlangıç fiyatı 149 dolar olarak açıklanıyor.