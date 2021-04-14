Birgün kaynağının yaptığı bir haberde Rekabet Kurumu tarafından aramalar ve turizm sorgulamalarında ön plana çıkmak ile suçlanan Google, cezaya çarptırıldı.

Rekabet Kurulu tarafından konu ile ilgili “Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc.’ten oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

08.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Google’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi,” açıklamaları yapıldı.

Google, Daha Öncede Para Cezası Uygulandı

Rekabet Kurulu, geçtiğimiz senelerde Google’ın “Rekabet Koruma Kanunu”’nu uygulamadığı yüzünen 196 milyon TL para cezasına çarptırılmıştı.

Google’ın para cezası hakkında Rekabet Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

“Kullanıcılar, Google’dan güvenebilecekleri ve yüksek nitelikli arama sonuçları sunmasını bekliyor. Biz de kullanıcılarımızın bu beklentisi doğrultusunda onlara en ilgili yanıtları sunarken arama sonuçları ile değil, reklam gösterimlerimizle gelir elde ediyoruz.

Google’ın üzerindeki her reklam açık bir şekilde işaretlenerek diğer arama sonuçlarından ayrılmaktadır. Yapıcı yaklaşımımızı sürdürerek, arama hizmetinin nasıl çalıştığına ilişkin yanlış anlamaları gidermek üzere Rekabet Kurumu ile çalışmaya devam edeceğiz.” açıklamalarında bulundu.