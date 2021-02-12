Arthouse filmlerin autheur yönetmeni Reha Erdem yeni filmi Seni Buldum Ya! ile çok yakında MUBI’de olacak. Zoom üzerinden çekilen komedi temalı film yalnızca dijital platformda gösterime girecek. İşte detaylar…

A Ay, Korkuyorum Anne, Beş Vakit, Kosmos, Hayat Var, Kaç Para Kaç, Jîn, Şarkı Söyleyen Kadınlar ve Koca Dünya gibi sayısız başarılı filme imza atmış Reha Erdem yönetmen kariyerinde çok sayıda yerli ve uluslararası festivalde ödüle layık bulunmuştur. Fransa’da sinema eğitimi alan tecrübeli film yönetmeni bu zamana kadar çoğunlukla arthouse (sanat sineması) olarak tabir edilen yapımlarla hayranları karşısına çıkmıştı. Ancak şimdi işlerin tersine döneceği, Erdem’in bambaşka bir tarzda hikaye hazırladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda ilk defa adını duyduğumuz Seni Buldum Ya! filmi yapılan duyuruda yalnızca dijital bir platformda gösterileceğini müjdelemişti. Ancak o platformun hangisi olduğuna dair henüz bir bilgi yoktu. Nihayet bu durum açığa çıktı ve heyecan verici komedi filminin MUBI servisinde yayınlanacağı öğrenildi.

Reha Erdem’in geçtiğimiz yılın Nisan ayında karantinalar sırasında yıldızlar geçidi oyuncu kadrosu ile Zoom üzerinden çektiği film Serkan Keskin, Nihal Yalçın, Bülent Emin Yarar, Ezgi Mola, Taner Birsel, Tilbe Saran, Esra Bezen Bilgin, Tansu Biçer ve Ecem Uzun gibi isimleri bir araya getirdi. Filmin konusu ise karantinayı fırsat bilen iki dolandırıcının online bir suç şebekesi kurma hikayesini anlatıyor.

“Seni Buldum Ya!” Ne Zaman Çıkacak?

Tamamı Zoom toplantıları etrafında dönen Reha Erdem imzalı Seni Buldum Ya! çıkış tarihi itibariyle 13 Mart’tan itibaren MUBI’de yayınlanacak. Film sinema salonlarında gösterime girmeden, yalnızca Mubi platformu üzerinden seyircilere sunulacak.