Xiaomi altında hizmet veren Redmi markası bugün bir dizi yeni akıllı telefon modelinin yanı sıra AirDots 3 kablosuz kulaklık cihazını tanıttı. K40 serisi telefonları ile teknoloji gündemine oturan şirket, şimdi ekonomik fiyatlı kulaklıkları sayesinde güne yeniden damgasını vurdu.

Xiaomi şirketi bugün Çin pazarında yapmış olduğu lansman etkinliğinde, Redmi K40 serisi modelleri ile yepyeni bir amiral gemisi ailesini tüketicileriyle buluşturmuştu. K40‘ın yanı sıra K40 Pro ve K40 Pro+ modelleriyle piyasaya gelen şirket, aynı zamanda RedmiBook Pro isimli dizüstü bilgisayar cihazıyla şahane bir laptop piyasaya sunmuştu. Tüm bunlar şimdilik sadece Çin’de ortaya çıkarken, Redmi’den günün son bombası olarak bir kablosuz Bluetooth kulaklık geldi.

Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan AirDots 2 kulaklığının halefi niteliğindeki Redmi AirDots 3 kablosuz kulaklık modeli, tasarım olarak bir önceki sürümü epeyce andırsa da teknik anlamda önemli iyileştirmeler yapıldığı gözlerden kaçmadı. QCC3040 yonga seti sayesinde gayet başarılı performanslara ulaşan cihazın Bluetooth 5.2 desteğiyle çalıştığı öğrenildi. Daha yüksek bağlantı hızı, geliştirilmiş veri aktarım performansı gibi sayısız işlevler sunan kulaklıkta yüksek ses kalitesi için aptX Adaptive Codec bileşenleri kullanıldığı aktarıldı.

Redmi AirDots 3, 30 Dolardan Satışa Çıktı!

6,000 mAh pil kapasitesi ile tek şarjla 7 saat kesintisiz müzik dinleyebileceğiniz yeni Redmi kablosuz kulaklığı ayrıca şarj kutusu yoluyla 30 saate kadar hizmet vermektedir. Çin’de 199 yuan karşılığında satışa çıkan cihaz yaklaşık 30 dolar gibi uygun bir fiyattan alıcı karşısına çıktı. Kulaklığın 4 Mart‘tan itibaren Çin’de resmen piyasaya sürüleceği açıklanırken, küresel olarak ne zaman duyurulacağı ise henüz netlik kazanmadı.