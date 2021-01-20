Henüz çok yeni piyasaya sürülen MediaTek Dimensity 1200 yonga seti şimdi Redmi tarafından gözüne kestirildi! Redmi’nin ilk oyun telefonu olarak tasarlanan gizemli bir cihaz, gelen iddialara göre bu işlemciden faydalanarak performansını üst noktalara çıkaracak. İşte detaylar…

Xiaomi şirketinin alt markası olarak yoluna devam eden Redmi firması, gelen sızıntı raporlarına göre ilk oyun odaklı akıllı telefon modelinde MediaTek’in yeni Dimensity 1200 SoC işlemcisinden faydalanacak. Piyasanın popüler ve güvenilir bir teknoloji ajanı olarak bilinen Digital Chat Station, bugün paylaştığı Weibo gönderisinde bu sürpriz gelişmeyi takipçilerine duyurdu. Konuya ilişkin Redmi’den bir açıklama metni gelmese de insanlar, kaynaktan gelen habere neredeyse kesin gözüyle yaklaşmakta.

İlerleyen dönemlerde MediaTek Dimensity 1200 yonga seti kullanacak telefonlar arasında Xiaomi, Vivo, Oppo ve Realme’nin yeni cihazları olduğu zaten biliniyordu. Ancak Redmi’nin de bu listede yer alması; üstüne üstlük bir oyun telefonu ile görünmesi gerçekten sürpriz oldu! Gözler son teknoloji işlemcinin performansına çevriliyken, bir anda çok sayıda tüketici Redmi imzalı oyuncu telefonunu aramaya başladı.