Redmi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri Redmi K40 ve K40 Pro şimdi ideal satış fiyatları ile duyuruldu! Fiyat-performans açısından beklentileri fazlasıyla karşılayacağı düşünülen cihaz, şahane özellikleri ve herkesi şaşırtacak fiyatıyla lanse edildi.

Redmi K40 Özellikleri ve Fiyatı

6,67 inçlik E4 AMOLED Full HD+ ekran ile gelen Redmi K40 120 Hz yenileme hızıyla bütünleştirilerek Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 870 işlemcisi sayesinde performansını üst noktalara yükseltti. 5G, 5G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ve GPS destekleri bulunan cihaz Android 11 işletim sistemi tabanlı MIUI 12 kullanıcı arayüzüyle hazırlandı. 8GB RAM kapasitesi sunan modelde 256GB’lık depolama alanı eşleştirilirken, geniş batarya ömrü için 4,520 mAh pil onaylandı. Buna ek olarak 33W’lık hızlı şarj sistemi sunuluyor. 48MP ana kameraya sahip cihaz arkada üçlü kamera sistemi taşırken, ön tarafta ise selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için 20MP’lik bir lens taşıyor.

Toz ve su geçirmemesi adına IP53 sertifikası alan Redmi K40 şu anda dört farklı varyant halinde listeleniyor. Özelliklerine bakıldığında ideal bulunabilecek o fiyatlar ise şöyle:

6GB RAM + 128GB depolama: 310 dolar

8GB RAM + 128GB depolama: 340 dolar

8GB RAM + 256GB depolama: 390 dolar

12GB RAM + 256GB depolama: 418 dolar

Redmi K40 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Standart modelde olduğu gibi yine aynı 6,67 inç E4 AMOLED ekranla geliştirilen K40 Pro modeli 120Hz yenileme hızını koruyarak Adreno 660 GPU ve Qualcomm’un Snapdragon 888 yonga setini birleştirdi. 12GB’a kadar RAM kapasitesi taşıyan cihazda 512GB bellek alanına izin verilirken, Android 11 işletim sistemli modelde 64MP’lık ana kameraya yer verildi. Buna ek olarak üçlü kamera kurulumunda 8MP geniş açılı ve 5MP makro lenslere alan açan modelde 20 megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. Amiral gemisi canavarı Redmi K40 Pro’nun fiyatları ise 435 dolar olarak açıklanmış durumda.