Oyun telefonu pazarında oldukça iddialı bir fiyat ile satışa sunulacak olan Redmi oyun telefonu modeli aktarılana göre nisan ayı içerisinde tanıtılacak.

Ucuzluğu ve donanımsal özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Redmi oyun telefonu modelinin resmi duyuru görseli paylaşıldı.

Redmi oyun telefonu modeli hakkında görsel dışında bir bilgi paylaşılmadı.

Model hakkında paylaşılan bilgilere göre oyun telefonu modeli işlemci olarak MediaTek’in Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak. Dimensity 1200 işlemcisi ARM Mali-G77 MP9 GPU birimlerini kullanarak 3 GHz hızlı 1 Cortex-A78, 2,6 GHz hızlı 3 Cortex-A78 ve son olarak 2 GHz hızlı 4 Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor.

Ayrıca pazardaki Qualcomm imzalı Snapdragon 870 işlemcisi ile aynı performansları sunan Dimensity 1200, QHD+ çözünürlüğünde 90 Hz hızlarında çalışabiliyor. Bu sayı FHD+ çözünürlükte ise 168 Hz seviyelerine kadar çıkabiliyor. Oldukça iddialı performansa sahip olan Dimensity işlemcisinin kullanılacağı Redmi’nin ilk oyun telefon modeli, ekran yenileme hızı ile kullanıcı tarafını oldukça memnun edecek gibi duruyor.

Redmi Oyun Telefon Modeli, Pazarın En Ucuzu Olabilir

Pazara POCO adında çıkabilme ihtimali de bulunan oyun telefon modeli OLED panel üzerine kurulacak. Modelin üzerinde oyun deneyimini iyileştirmek adına iki adet kişiselleştirilebilir fiziki buton ile geleceği belirtiliyor. Fiyatlandırma konusunda ise oyun telefon modelinin 300 dolar ve 380 dolar fiyat aralığında olacağı düşünülüyor. 65W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil kapasitesi ile gelecek model ülkemizde de satışa sunulabilir.