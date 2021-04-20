Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi’nin alt markalarından birisi olan Redmi, kendi özelinde ilk oyun telefonu modeli oldukça kısa bir süre içerisinde tanıtılacak.

Hatırlayacaksınız geçtiğimiz haftalarda Redmi oyun telefonu modelinin ilk posterini yayımlamıştı. Teknoloji kaynaklarının tahminlerine göre oyun telefonu modeli nisan ayı içerisinde tanıtılacak.

Redmi oyun telefonu modelinin paylaşılan ilk özelliklerinde telefon modelinin 120 Hz tazeleme hızlı LCD panel ile geleceği aktarılmıştı.

Yeni gelen bilgilere göre Redmi modeli AMOLED panel ve tam 144 Hz ekran yenileme hızı sunacağı belirtildi.

Xiaomi’nin bir diğer alt markası olan Black Shark oyun telefonu modelinden ucuz bir etikete sahip olacağı aktarılan Redmi modelinin böyle yüksek donanımlara sahip olması kullanıcıları sevindirmiş durumda.

Model hakkında paylaşılan bilgilere göre oyun telefonu modeli işlemci olarak MediaTek’in Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak. Dimensity 1200 işlemcisi ARM Mali-G77 MP9 GPU birimlerini kullanarak 3 GHz hızlı 1 Cortex-A78, 2,6 GHz hızlı 3 Cortex-A78 ve son olarak 2 GHz hızlı 4 Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor.

Ayrıca pazardaki Qualcomm imzalı Snapdragon 870 işlemcisi ile aynı performansları sunan Dimensity 1200, QHD+ çözünürlüğünde 90 Hz hızlarında çalışabiliyor. Bu sayı FHD+ çözünürlükte ise 168 Hz seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Redmi Oyun Telefon Modeli, Pazarın En Ucuzu Olabilir

Pazara POCO adında çıkabilme ihtimali de bulunan oyun telefon modeli OLED panel üzerine kurulacak. Modelin üzerinde oyun deneyimini iyileştirmek adına iki adet kişiselleştirilebilir fiziki buton ile geleceği belirtiliyor. Fiyatlandırma konusunda ise oyun telefon modelinin 300 dolar ve 380 dolar fiyat aralığında olacağı düşünülüyor. 65W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil kapasitesi ile gelecek model ülkemizde de satışa sunulabilir.