Xiaomi, alt markası olarak hizmet veren Redmi için bugün iki yeni telefon duyurdu. Redmi Note 9T 5G ve Redmi 9T adı altında yayınlanan telefonlar küresel olarak kullanıma sunulacak. 5G bağlantı destekli telefon, ülkemizde altyapı olmadığı için Türkiye’ye bir süre daha gelmekte zorlansa da standart 9T’yi ilerleyen haftalarda Türkiye pazarında görmemiz oldukça muhtemel duruyor.

Redmi Note 9T 5G

Ekran: 6,53 inç IPS LCD

İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB ya da 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh + 18W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12

60Hz ekran yenileme hızı ile güçlendirilen ve MediaTek Dimensity 800U yonga setiyle çalışan Note 9T 5G, 5.000 mAh‘lık harikulade pil kapasitesiyle önemli bir durum olmadıkça 3 yıla kadar dayanıklılık vadediyor. Mor ve Siyah renk seçenekleriyle cihaz Amazon‘da şu anda 199 Euro‘dan alıcı karşısına çıkıyor. Ancak indirim kampanyası bittikten sonra fiyatların 229 Euro‘yu bulacağı biliniyor.

Redmi 9T

Ekran: 6,53 inç IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

RAM: 4 GB ya da 6 GB

Depolama: 64 GB ya da 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh + 18W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12

Gücünü Snapdragon 662 yonga setinden alan Redmi 9T modeli 6.000 mAh‘lık devasa pil kapasitesiyle dört yıl boyunca konforlu bir kullanımın garantisini veriyor. Mavi, Turuncu, Gri ve Yeşil gibi bir dizi renk seçeneğiyle gelen telefon 159 Euro‘dan alıcı karşısına çıkarılıyor.