Xiaomi nihayet alt markası Redmi için Note 9S telefonuna Android 11 güncellemesi getirdi. Küresel olarak yeni güncellemenin duyurulduğu cihaz, artık kullanıcılarını son sürüm yazılımdan faydalandırabilecek. İşte detaylar…
Redmi Note 9S telefonu için Android 11 yazılım güncellemesi geldi. Yaklaşık 2,5 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme, yakında dünya genelindeki kullanıcılarına söz konusu yazılımı dağıtmaya başlayacak. Android’in en son sürümü olan bu yazılım pek çok yenilikle beraber MIUI 12 arayüzüyle uyumlu biçimde çalışacak.
Ancak iddialara göre nispeten diğerlerine göre biraz daha eski bir akıllı telefon olan Redmi Note 9S, Android 11 ile beraber Android’in son büyük güncellemesini almış olabilir. Fakat yine de cihazın 8 Şubat’ta çıkacak MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünden faydalanabileceği düşünülüyor.
Android 11 Güncellemesi Alacak Tüm Xiaomi ve Redmi Telefonları
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Redmi K30 Pro / Poco F2 Pro
- Redmi K30 / Poco X2
- Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing Edition
- Redmi K30i 5G
- Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro
- Mi Note 10 Lite
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 9
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9 SE
- Mi CC 9 / Mi 9 Lite
- Mi CC 9 Meitu Edition
- Mi A3
- Redmi 10X Pro
- Redmi 10X 5G
- Redmi 10X 4G / Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9s
- Redmi 9
- Redmi 9C / Poco C3
- Redmi 9A
- Poco M2 Pro
- Blackshark 3S
- Blackshark 3 Pro
- Blackshark 3
- Blackshark 2 Pro
- Blackshark 2
- Redmi K20 Pro / Premium / Mi 9T Pro-
- Redmi K20 / Mi 9T
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