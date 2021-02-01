Xiaomi nihayet alt markası Redmi için Note 9S telefonuna Android 11 güncellemesi getirdi. Küresel olarak yeni güncellemenin duyurulduğu cihaz, artık kullanıcılarını son sürüm yazılımdan faydalandırabilecek. İşte detaylar…

Redmi Note 9S telefonu için Android 11 yazılım güncellemesi geldi. Yaklaşık 2,5 GB dosya boyutuna sahip olan güncelleme, yakında dünya genelindeki kullanıcılarına söz konusu yazılımı dağıtmaya başlayacak. Android’in en son sürümü olan bu yazılım pek çok yenilikle beraber MIUI 12 arayüzüyle uyumlu biçimde çalışacak.

Ancak iddialara göre nispeten diğerlerine göre biraz daha eski bir akıllı telefon olan Redmi Note 9S, Android 11 ile beraber Android’in son büyük güncellemesini almış olabilir. Fakat yine de cihazın 8 Şubat’ta çıkacak MIUI 12.5 kullanıcı arayüzünden faydalanabileceği düşünülüyor.

Android 11 Güncellemesi Alacak Tüm Xiaomi ve Redmi Telefonları