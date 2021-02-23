Hakkında birçok sızıntı ile karşılaştığımız Redmi Note 10 bugün perakende kutusunda ortaya çıktı! Böylelikle hakkındaki birçok teknik özellikleri ve merak edilen unsurları açıklayan cihaz, lansmana sayılı bir süre kala gözleri üzerinde toparladı. İşte detaylar…

Redmi çok yakında iki yeni akıllı telefon ile piyasaya bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Şirketin merakla beklenen cihazları Note 10 ve Note 10 Pro adlı modeller 4 Mart tarihinde yapılacak lansman etkinliğinde tüketici karşısına çıkmaya hazırlanırken, nihayet serinin standart modeliyle alakalı pek çok teknik detay açığa kavuştu. Beklenen telefonu ilk defa perakende kutusunda görme şansına erişirken, bu sayede donanım özelliklerini de görme fırsatı bulduk.

Redmi Note 10 AMOLED 🤩🤩🤩

-FHD+ AMOLED display

-48MP Quad Rear Camera pic.twitter.com/uB6JCIkK23 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 23, 2021

Abhishek Yadav tarafından internete sızdırılan Redmi Note 10 telefonu Hindistanlı teknoloji ajanının paylaştığı bir tweet’te açığa kavuştu. Merak edilen cihazın Full HD+ görüntü kalitesi eşliğinde AMOLED ekran yapısıyal geldiği öğrenilirken, ana kamera modülünde ise 48 megapiksellik bir lens ayrıldığı dikkat çekti. Düz ekranı ve hafif tasarımıyla gözleri büyüleyen cihazın aynı zamanda IP52 sertifikası aldığı ve Gorilla Glass cam koruma teknolojisiyle geleceği tahmin edilmekte.

Şimdilik cihazla ilgili bilgiler bunlarla kısıtlı. Fakat 4 Mart tarihinde düzenlenecek etkinlikte Redmi Note 10 serisi standart modelin yanı sıra Note 10 Pro ve Note 10 Pro Max modelleriyle duyurulacak gibi gözüküyor. En üst seviyeli cihazın 108 megapiksel ana kameraya sahip olacağı gibi ihtimaller de iddialar arasında dikkat çekmekte. Fakat tüm bu bilgileri ancak lansman günü doğrulayabilmiş olacağız.