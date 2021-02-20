Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak Redmi K40 serisi telefonları için şimdi yeni bir tanıtım görseli yayınlandı. Duyurulan son afişte beklenen cihazın ekran özellikleri konusunda ayrıntılı bilgilere yer verildi. İşte detaylar…

Artık resmi bir tanıtım lansmanı eşliğinde duyurulmasına günler kalan Redmi K40 ailesi modelleri, hakkında çıkan çeşitli spekülasyon ve sızıntı iddialarından sonra teyit edilmiş bazı detaylarla karşımıza çıktı. Şirketin genel müdürü pozisyonunda görev yapan Lu Weibing, Çinli sosyal medya uygulaması Weibo platformu üzerinden takipçileriyle beklenen cihazın kimi özelliklerini paylaştı. Duyurulan afiş görselinde telefonun ekran özelliklerine yer verildi.

Açıklanan bilgilere göre Redmi K40 telefonları düz bir ekran ile gelecek. Fakat sıradan ekranların aksine üreticiler, hazırladıkları ekranın sektördeki en iyi ekranlardan biri olduğunu öne sürüyor. Bu iddiaları destekler nitelikle de cihazın eski sürümlere nazaran daha yüksek parlaklık, daha düşük güç tüketimi ve daha iyi görüntü kalitesi geleceği vurgulanıyor. Ekranda E4 AMOLED teknolojisinden faydalanılacağı belirtilmekte.

Bir dizi iddialı özelliğin yanı sıra K40 serisinde 120Hz yenileme hızı olacağı belirtilirken, ayrıca cihazdan küçük de bir fotoğraf göze çarpıyor. Telefonun ön ekranının üst kısmını odak noktasına alan fotoğrafta cihazın orta kısmına yerleştirilmiş selfie kamerası için hazırlanan minik mercek bulunuyor.

Redmi K40 serisi çıkış tarihi itibariyle 25 Şubat 2021’de piyasaya çıkacak. İlk olarak Çin’e gelecek cihazın küresel lansmanı büyük olasılıkla önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.