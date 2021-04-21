Xiaomi’nin Redmi markasının oyun telefonu modeli geliştirdiği haberleri paylaşılmıştı. Bu modelin adı “Redmi K40 Game Enhanced Edition” olarak gelecek.

Redmi imzalı ilk oyun telefonu modeli açıklanana göre 27 Nisan tarihinde resmen tanıtılacak.

Oyun telefonu modelinin resmi posterde cihaz üzerinde iki fiziksel buton ile geleceği net bir şekilde anlaşılıyor.

Bugün içerisinde paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon modeli işlemci tarafında MediaTek Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak.

Redmi K40 Game Enhanced Edition akıllı telefon modelinin bilinen tüm özelliklerinden bahsetmek gerekirse, 6 nm üretim sürecinden çıkan Dimensity 1200 ARM Mali-G77 MP9 GPU birimlerini kullanarak 3 GHz hızlı 1 Cortex-A78, 2,6 GHz hızlı 3 Cortex-A78 ve son olarak 2 GHz hızlı 4 Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor.

Akıllı telefon modeli 6,67 inçlik 144 Hz AMOLED panel ile geliyor.

Ayrıca pazardaki Qualcomm imzalı Snapdragon 870 işlemcisi ile aynı performansları sunan Dimensity 1200, QHD+ çözünürlüğünde 90 Hz hızlarında çalışabiliyor. Bu sayı FHD+ çözünürlükte ise 168 Hz seviyelerine kadar çıkabiliyor.

Redmi K40 Game Enhanced Edition Oyun Telefonu Modeli Fiyatı ile Sevindirecek

67W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ömrü ile gelecek olan akıllı telefon modelinin 300 dolardan başlayan bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı düşünülüyor.

Modelin üzerinde oyun deneyimini iyileştirmek adına iki adet kişiselleştirilebilir fiziki buton ile geleceği belirtiliyor.