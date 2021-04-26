Xiaomi imzası ile gelen Redmi markasının oyun telefon modeli Redmi K40 Game Edition hakkında resmi bir açıklama paylaşıldı.

Redmi oyun telefon modeli resmi olarak 27 Nisan tarihinde tanıtılacak.

Model hakkında en son 120 Hz ekran yenileme hızlı AMOLED panel ile geleceği paylaşılmıştı.

AMOLED panelli 6,67 inç’lik bir ekran ile gelecek olan Redmi modeli, aktarılana göre 10-bit renk skalası sunan Redmi, kısaca 1 milyar renkten fazla rengi kullanıcı ile buluşturabiliyor.

Bugün ise gelen resmi bilgiye göre model HDR10+ v DCI-P3 özellikleri dışında 67 W hızlı şarjı destekleyen 5.065 mAh batarya kapasitesi ile gelecek.

Redmi K40 Game Edition Oyun Telefon Modeli Pazardaki En Ucuz Model Olacak

Redmi K40 Game Edition oyun telefon modelinin ekran parlaklığı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fakat 8.192 seviyelerinde bir parlaklık ayarı olduğu aktarılıyor.

Redmi’nin oyun telefonu modelinin her hava koşulunda oldukça dinamik ve parlak bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon modeli işlemci tarafında MediaTek Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak.

67W hızlı şarjı destekleyen 5.065 mAh batarya ömrü ile gelecek olan akıllı telefon modelinin 300 dolardan başlayan bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı düşünülüyor.

Modelin üzerinde oyun deneyimini iyileştirmek adına iki adet kişiselleştirilebilir fiziki buton ile geleceği belirtiliyor.