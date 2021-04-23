Hatırlatmak adına Redmi’nin ilk oyun telefon modeli olacak olan Redmi K40 Game Edition model 27 Nisan tarihinde resmen tanıtılacak. Oyun telefonu modeli hakkında geçtiğimiz günlerde resmi poster ve video yayımlanmıştı.

Akıllı telefon modelinin yan taraflarında iki açılıp kapanabilen fiziksel butonları dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Oyun sırasında ya da gülük hayatta oldukça kullanışlı olacağı düşünülen bu fiziksel tuşlar, dokunmatik ekran ile birleştiğinde yüksek bir oyun deneyimi sunabilir gibi gözüküyor.

Bunun dışında Redmi K40 Game Edition, 120 Hz ekran yenileme hızlı AMOLED panel ile geliyor.

Burada 6,67 inç’lik 10 bit renk skalası sunan Redmi, kısaca 1 milyar renkten fazla rengi kullanıcı ile buluşturabiliyor.

Redmi K40 Game Edition oyun telefon modelinin ekran parlaklığı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Fakat 8.192 seviyelerinde bir parlaklık ayarı olduğu aktarılıyor.

Redmi’nin oyun telefonu modelinin her hava koşulunda oldukça dinamik ve parlak bir ekran ile geleceği tahmin ediliyor.

Redmi K40 Game Enhanced Edition Oyun Telefonu Modeli Fiyatı ile Sevindirecek

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bilgilere göre akıllı telefon modeli işlemci tarafında MediaTek Dimensity 1200 işlemcisini kullanacak.

67W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya ömrü ile gelecek olan akıllı telefon modelinin 300 dolardan başlayan bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı düşünülüyor.

Modelin üzerinde oyun deneyimini iyileştirmek adına iki adet kişiselleştirilebilir fiziki buton ile geleceği belirtiliyor.