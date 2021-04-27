Redmi imzası taşıyan ve kendi içerisinde ilk oyun telefon modeli olan Redmi K40 Game Edition modeli tanıtıldı.

Redmi K40 Game Edition oyun telefonu modeli özel tasarım Bruce Lee versiyonu ve oldukça şık bir tasarım ile kullanıcı ile buluşuyor.

Oyun telefonu modeli yan taraflarında bulunan özelleştirilebilir tuşları ile oyun deneyimlerini inanılmaz iyileştireceği aktarılıyor.

Tasarım çizgisi ve donanım parçaları ile oldukça iddialı bir oyun telefonu modeli olan Redmi K40 Game Edition modelinin teknik özelliklerinden bahsetmek gerekirse 6,67 inç’lk 2400 x 1080 piksellik 120 Hz ekran tazeleme hızlı HDR10+ ve DCI-P3 destekleyen AMOLED panel ile geliyor.

10 bitlik renk derinliğini de beraberinde getiren Redmi oyun telefonunun ekranı oldukça iddialı gözüküyor. Akıllı telefon modeli işlemci tarafında MediaTek imzalı Dimensity 1200 işlemcisinden gücünü alıyor ve maksimum 12 GB RAM seçeneği ve 256 GB hafıza seçeneği ile geliyor.

67W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesi ile gelen model ayrıca JBL imzası taşıyan bir ses sistemi ile gelirken Dolby Atmos, Hi-Res Audio desteklerini de beraberinde getiriyor.

Oyun telefonu modeli arka tarafında üçlü kamera modülü ile geliyor. Bu kameralar 64 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro lenslerinden oluşuyor. Model ön tarafında ise 16 MP değerinde selfie kamerası ile geliyor.

Redmi K40 Game Edition Fiyatı ile de Sevindirecek Gibi Gözüküyor

Oyun telefonu modelinin Çin merkezli başlangıç fiyatı 310 dolarlık bir etiket ile satılıyor. Modelin en yüksek fiyatı ise 420 dolardan satılıyor.

Redmi K40 Game Edition oyun telefonu modelinin ilerleyen süreçte ülkemize de gelmesi bekleniyor.