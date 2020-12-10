İstikrarlı bir teknoloji ajanı olan Ishan Agarwal, Redmi 9 Power cihazının yeni özel render fotoğraflarını yayınladı. Bugün erken saatlerde Xiaomi’nin yeni Redmi telefonunu 17 Aralık tarihinde Hindistan pazarında satışa çıkaracağı duyurulmuştu. Cihazın ekran görüntüleri ile yaklaşan Redmi modelinin neye benzediği ve eksik kalan bazı donanım ayrıntıları da gözlenmiş oldu.

Redmi 9 Power tasarım konusunda rengarenk ve ışıltılı bir anlayış benimsemekte. Cihazın adeta her bir noktası için ince bir çalışma sergilendiği ve sonuçta görkemli bir görüntü elde edildiği açıkça görünüyor. Şimdilik yalnızca mavi renk seçeneğiyle gördüğümüz cihaz, bizlere gerek hoş dokusu, gerekse kamera kurulumu ile geçtiğimiz ay piyasaya çıkan Redmi Note 9 4G modelini hatırlatıyor. Ancak yeni telefonda, Note 9 4G’nin aksine üç değil dörtlü kamera düzeneğine gidildiği göze çarpıyor.

Redmi 9 Power’ın Teknik Özellikleri

Ishan Agarwal’ın paylaştığı çıktı görüntüsünde Redmi 9 Power kamera kurulumu için 48 MP Super Quad Camera lensine yer verildiği dikkatlerden kaçmıyor. Çizgili dokusuyla müthiş bir görsel estetik yakalayan model ana kameraya ek olarak 8 MP ultra geniş açılı ve iki adet de 2 megapiksel makro ve derinlik sensörleri ekliyor. Dikine yerleştirilmiş kameraların hemen altında ise bir adet LED ışık yer almakta.

Redmi 9 Power’ın teknik özellikleri Xiaomi’nin resmi internet sitesinde açılan sayfada yer alan bilgilere göre, yalnızca tasarım konusunda değil donanım açısından da bizlere Note 9 4G cihazını çağrıştırıyor. Cihaz 6,53 inç IPS LCD FHD+ ekran ile gelirken, Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti, 4 GB RAM kapasitesi ve 64/128 GB depolama alanı kullanılıyor.

8 megapiksel selfie kamerası ile gelen cihaz 6,000 mAh‘lık devasa pil kapasitesi taşırken, buna yardımcı olmak adına 18W’lık hızlı şarj desteği getiriliyor. Android 10 ile açılacak cihaz MIUI 12 arayüzü ile çalışırken, cihazın mavi, turuncu, siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı biliniyor. Merakla beklenen Redmi 9 Power çıkış tarihi itibariyle önümüzdeki hafta, yani 17 Aralık’ta satışa çıkmayı bekliyor.