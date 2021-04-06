Çinli teknoloji üreticisi Redmi, 10X modelinin 2020 yılının haziran ayında tanıtılmıştı. Bu çıkış tarihine göre bu yılın haziranında 20X modelinin çıkma ihtimali oldukça yüksek.

Redmi’nin 20X akıllı telefon modeli Çin merkezli bir alışveriş sitesi olan Weibo afişi ile kendini gösterdi. Afişte akıllı telefon modelinin tasarımı ile birlikte bazı teknik özelliklerde belirlenmiş oldu. Fakat bu teknik özellikler firma tarafından henüz kesinlik kazanmadı.

Redmi 20X Akıllı Telefon Modelinin Afişi

Hazırlanan reklam afişinde akıllı telefon modelinin 4 GB RAM ve 128 GB hafıza seçenekleri ile geleceği bilgisi yer alıyor. 5G desteği de sunan Redmi 20X, ekran tarafında 90 Hz ekran yenileme hızı sunacak. Afiş üzerinde akıllı telefon modelinin 18W hızlı şarj destekleyen 4.800 mAh batarya ömrü ile geleceği bilgisi de var. Ayrıca reklam afişinde telefon modelinin 999 yuan yani 150 dolar olacağı da yazıyor.

Weibo afiş sonrasında bazı teknik daha sızdırılmış durumda. Sızdırılan bilgilere göre Redmi 20X, 6,5 inç FHD+ panel ile gelebilir. İşlemci tarafında MediaTek imzalı Dimensity 700’den gücünü alacak olan telefon microSD yuvasına da sahip olacak.

Ayrıca telefonun 48 MP ana + 2 MP makro ve derinlik lenslerine sahip olacağı ve ön tarafında ise 8 MP selfie kamerasının olacağı iddia ediliyor.