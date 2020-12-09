2020’nin sonuna yaklaştığımız bu günlerde Reddit, 2020 yılını özetler nitelikte yeni bir rapor paylaştı. Spotify, Google Play Store, App Store, Tinder ve daha birçok platform kendi kullanıcıları özelinde yılın özetlerini çıkarırken, Reddit’in de benzer bir veri paylaşımı oldu. Bu sene içerisinde Reddit’te en çok tartışılan sinema filmleri açıklandı. Reddit’e göre yılın tartışmaya değer film yapımları Christopher Nolan’ın Tenet filmi oldu. İkinci sıradaysa henüz vizyona girmeyen Dune: Çöl Gezegeni yer alıyor.

Reddit tarafından yayınlanan sinema raporuna göre yılın en çok konuşulan filmi pek de sürpriz olmayan bir şekilde Tenet seçildi. Bu yıl vizyona giren ender büyük Hollywood filmlerinden biri olan Tenet’in Eylül ayında beyazperdeye girme kararı ve pandemiye rağmen yine de iyi bir gişe sayısı elde etmesi herkesi şaşırtmıştı. Başrollerini John David Washington ile Robert Pattinson ikilisinin paylaştığı suç filmi seyircileri tam anlamıyla ikiye ayırdı. Kimileri Tenet’i çok severken, bir kısım izleyici ise filmi oldukça karmaşık buldu, yahut doğrudan Nolan’ın en kötü filmi olarak konumlandırdı.

Reddit’te 2020 Yılında En Çok Konuşulan Filmler

Tenet Dune Mulan Borat Subsequent Moviefilm Sonic the Hedgehog Wonder Woman 1984 Hamilton Birds of Prey Black Widow The Invisible Man

Listede Disney’in canlı aksiyon uyarlaması Mulan kendine üçüncü sırada yer bulurken, Sacha Baron Cohen’in efsane karakterinin devam filmi Borat 2 ise dördüncü sıraya yerleşti. Beş numarada ise Jim Carrey’nin başrolünü oynadığı Sonic the Hedgehog var!

Peki ya sizin bu yıl en çok konuşup tartıştığınız, yıla damgasını vuran sinema filmi hangisiydi? Değerli fikirlerinizi lütfen bizimle yorumlar bölümünden paylaşın!