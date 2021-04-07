iOS 12 kullanıcıları için Reddit güncelleme desteğini sona erdirdi. Üzücü haber güvenilir teknoloji sitelerinden MacRumors tarafından paylaşıldı.

Reddit desteğinin iOS 12’de sonlandırmasından etkilenen Apple ürünleri arasında; iPhone 6, iPad mini 3, iPad Air. Bu cihaz kullanıcıları artık sadece web tarayıcıları üzerinden Reddit’e giriş sağlayabilecek.

Reddit’in yayınladığı yeni 2021.13.0 güncellemesi şu yenilikleri beraberinde getiriyor;

• Yakınlaştırmak için görüntülere iki kez hafifçe vurun.

• “Yeni Özel Feed Ekle” düğmesi artık özel feed ekranındaki diğer öğelerle çakışmıyor.

• Bir video gönderisini kaydetmek, videoyu artık dondurmaz.

Bilmeyenler için iPhone 6 modeli, yedi yıl önce piyasaya sürülmüştü. A8 çip ile bu, iki farklı boyuta sahip ilk iPhone modeliydi. iPhone 6; 4,7 inç ve 5,5 inç ekranları ile gelen ilk modellerdi. Bu yeni Reddit gelişmesi iPhone 5s veya 6 kullanan kişiler için üzücü bir haber olsa da, Salı günü analist şirketi Mixpanel’in yayımladığı rapora göre iPhone ve iPad kullanıcıları arasında iOS 14 kullanımının şimdiden % 90’ı aştığını söylüyor .

Apple iPhone kullanıcıları, işletim sistemlerinin yeni sürümlerini almaları daha uzun süren Android kullanıcılarından farklı olarak, bu konuda oldukça avantajlı olarak, birkaç yıl boyunca güncelleme almaya devam ediyor.

Reddit’in App Store’daki bilgi ayrıntıları kısmında, şirket hala uygulamanın iPhone, iPad ve iPod Touch’ta iOS 12 ile uyumlu olduğunu söylüyor, ancak bugün itibari ile bu ifade değişti. Bu ifadenin yakın zaman içerisinde güncelleneceği düşünülüyor.