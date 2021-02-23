Nubia, Red Magic 6 serisi oyun telefonları ile birlikte tanıtmayı planladığı yeni akıllı saat modelini bugün resmen açıkladı. Merakla beklenen giyilebilir teknoloji ürünü şimdi teknik özellikleri ve görkemli tasarımıyla karşımıza çıktı. İşte detaylar…

Çoğunlukla oyuncu odaklı ürünleri ile hafızamızda yer eden başarılı elektronik üreticisi Nubia çok yakında Red Magic 6 telefonları için bir lansman gerçekleştireceğini açıklamıştı. 4 Mart tarihinde planlanan bu etkinlikte Nubia’nın bir de sürpriz giyilebilir teknoloji cihazı duyuracağı belirtilmiş, sonrasında söz konusu cihazın Red Magic Watch adlı akıllı saat olduğu aktarılmıştı. Telefonlarla birlikte piyasaya sürülecek olan smartwatch, şimdi lansmana günler kala teknik özellikleriyle duyuruldu.

Nubia şirketi başkanı Ni Fei bugün sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Red Magic Watch cihazı için resmi ekran görüntüsü ve çeşitli teknik özellikler yayınladı. Tanıtım afişinde mükemmel dizaynını tüm ayrıntılarıyla keşfetme şansına sahip olduğumuz akıllı saat 1.39 inçlik minik AMOLED ekran modülüyle dikkat çekerken, 454×454 piksel çözünürlük oranıyla ideali korudu.

Metal bir kasaya sahip olduğu anlaşılan cihazda saatin kayışı silikondan tasarlanırken, çıkıntılı deseni hayranlık uyandırdı. Kenarında iki adet düğme yer alan saatin bir düğmesinde kırmızı vurgu yer alması dikkatlerden kaçmadı. Nubia’nın yeni su geçirmez akıllı saat modeli Bluetooth 5.0 LE bağlantısı sunarken, cihazda GPS desteği, kalp atış hızı sensörü ve çeşitli aktivite modları yer aldığı öğrenildi. Saatin batarya kapasitesi ise 420 mAh olarak açıklandı.

Red Magic Watch’un diğer özellikleri ise 4 Mart’taki lansman etkinliğinde duyurulacak. Aynı zamanda fiyatı da yine bu tarihte öğrenilecek.