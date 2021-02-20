Nubia bugün yayınladığı tanıtım afişinde yeni oyun telefonları Red Magic 6 cihazının çıkış tarihini paylaştı. Önümüzdeki haftalarda raflara gelecek akıllı telefonun öne çıkan teknik özellikleri de kullanıcılara aktarıldı. İşte detaylar…

Haftalar boyunca hakkında birçok sızıntı iddiası ile karşılaştığımız beklenen oyuncu telefonu Red Magic 6 hakkında şimdi nihayet Nubia şirketi tarafından doğrulanmış bilgiler geldi. Nubia’nın yayınladığı yeni tanıtım afişi üzerinden cihazın lansman etkinliği tarihi öğrenilmekle beraber, aynı zamanda onu rakiplerinden ayırt edebileceğimiz üst düzey bazı donanım özellikleri de paylaşıldı.

Nubia Başkanı Ni Fei tarafından duyurulan resmi afiş görseline göre Red Magic 6 telefonu 4 Mart tarihinde ilk defa Çin pazarında tüketicilerin huzuruna çıkacak. Yüksek ekran kalitesi, hızlı şarj desteği, güçlü fan sistemi ve Qualcomm’un ileri segmentli işlemcisi ile tasarlanan model şimdiden büyük heyecan yarattı. Cihazın şahane performansını açıklar nitelikte, tanıtım afişinde yarış arabası görselinden yararlanıldı.

Şimdilik cihazın teknik özellikleri ile ilgili somut olarak çok büyük detaylar verilmese de güvenilir kaynaklardan gelen raporlar bizlere cihazın Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti sayesinde performansını üst çıtalara yükselteceğini söylüyor. 144Hz ekran yenileme hızıyla geleceği ifade edilen cihazda 480Hz dokunmatik örnekleme hızından faydalanılabilir. 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek telefon mobil oyun oynama deneyimini arttırmak için tasarlanmış bir sıvı soğutma sistemiyle donatılacak.

Son olarak Nubia Red Magic 6 cihazının daha önce açıklanan bir başka tanıtım afişinde, telefonun 4,500 mAh batarya kapasitesiyle güçlendirileceği açıklanmıştı.