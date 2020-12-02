Rockstar Games geliştirilen Red Dead Redemption 2, 2018 yılında yayınlanmış ve sürpriz bir şekilde çevrimiçi oynama modu ile birlikte gelmişti. Şimdiye kadar yalnızca RDR2’nin içerisinde yer alan Red Dead Online oyunu, bugünden itibaren ilk kez bağımsız bir şekilde satılmaya başlandı. Çoklu oyuncu seçeneği ile heyecan verici yapım PlayStation 4, Xbox One, PC ve Google Stadia için kullanıma sunuldu.

Aksiyon ve macera temalı çevrimiçi açık dünya oyunu Red Dead Online, ilk kez bir Red Dead Redemption 2 satın alma gereksinimi barındırmadan konsolunuza geldi! Hikayeli versiyondan çok daha ucuz bir fiyata satılan oyun 15 Şubat 2021‘den önce indirenler için uygun bir meblağ karşılığında listelenmeye başladı.

Red Dead Online’ın Fiyatı Ne Kadar?

Red Dead Online Steam üzerinden 40 TL‘lik fiyat etiketi ile satılırken, Xbox One oyun konsolu için Microsoft Store‘da 39,75 TL‘lik indirimli fiyatıyla sergileniyor. Xbox’ta normal fiyatı 159 TL olarak görünen yapım, şu anda %75 indirime sahip.

Ancak aynı durum PlayStation Store mağazasında ne yazık ki geçerli değil. Red Dead Redemption 2, Hikaye Modu ve Online sürümüyle 469 TL‘ye satılırken, yalnızca Online’ın fiyatını 159 TL olarak kaydetmiş durumda. Fakat önümüzdeki günlerde PS’nin oyunun fiyatını güncelleyeceği tahmin ediliyor.

Red Dead Online PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci İşletim Sistemi: Windows 7 – Service Pack 1 (6.1.7601) İşlemci: Intel® Core i5-2500K / AMD FX-6300 Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 2GB ya da AMD Radeon R9 280 3GB Depolama: 150 GB Ses Kartı: Direct X Compatible



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