Realme’nin bir süre önce yeni telefon çıkaracağına dair iddialarda bulunuluyordu. Yapılan sızıntılar gösteriyor ki bu iddialar doğru çıktı. Realme, yeni akıllı telefonlarını kullanıcılarla buluşturacak. İsimleri belli olan yeni telefonlarla ilgili özellikler ortaya çıktı mı? Teknik özellik bakımından oldukça güçlü telefonlar üreteceğe benziyor. Amiral gemisi sınıfından olması beklenen bu ürünler, büyük fark yaratacak. Realme hayranlarının detayları merak ettiği biliniyor. İşte yeni telefonların isimleri ve çok daha fazlası haberimizde…

Realme Telefonları Sızdırıldı!

Realme, GT Explorer Master Edition ve GT Master Edition adında iki farklı telefon çıkaracak. Şirketin bu telefonlarda kullanacağı parçalar büyük dikkat çekiyor. RAM boyutunda artış sağlayacak şirket, 12 GB RAM kapasitesi ile fark yaratmaya geliyor. Ayrıca depolama alanını da büyük tutarak kullanıcıların deneyimini iyileştirmek istiyor.

Realme Yeni Telefon Özellikleri

GT Explorer Master Edition

Realme GT Explorer Master Edition için belirlenen RAM miktarı 12 GB’ ye kadar çıkabilecek. Ayrıca hafıza konusunda sıkıntı yaşamamanız adına 512 GB’a varan depolama alanı fırsatı sizleri bekliyor olacak. 6.55 inçe sahip FHD +AMOLED ekranın görünüm olarak etkili olacağını söylemeliyiz. Realme gerçekten de görünüme ve özelliklere fazlasıyla önem veren bir teknoloji şirketi. Ayrıca hızlı şarj teknolojisini de önemsiyor. Öyle ki 65W ile hızlı şarjda çığır açacağını belirtelim. Telefonun pil kapasitesi hızlı bir şekilde dolacak. Telefon, gücünü Quallcomm’un Snapdragon 870 işlemcisi ile alacak. Böylelikle güçlü ve bir o kadar da hızlı bir telefon bizleri bekliyor. Kasma sorunlarının önüne geçmesi beklenmekte. Oyunlarda sağlayacağı üst düzey performansla da oyuncuları memnun etmeyi başaracak. PUBG gibi oyunlarda rahatlıkla grafik kalitesini yükseltebilirsiniz. Kamera özelliklerine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

GT Master Edition

GT Master Edition’un ön kamerası 32 MP arka kamerası 64 MP olarak belirtildi. Arka tarafta üçlü kamera sistemi var ve 8MP ile 2MP’lik kameralar da eşlik ediyor. Telefonun RAM boyutu 12 GB’a kadar çıkacak ve depolama alanı 256 GB’a kadar kullanılabilecek. Böylelikle iki telefonun da yüksek özelliklere sahip olduğu doğrulanıyor. Hızlı şarj teknolojisi konusunda da iki telefon arasında bir fark yok. İşlemcisi ise Snapdragon 778G olacak. Yani model bakımından daha düşük bir işlemci ile karşımıza çıkacak.

Telefonlar Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme telefonları, 21 Temmuz’da resmi açıklama ile tanıtılacak. Telefonların duyurudan sonra özelliklerinin paylaşılacağı belirtiliyor. Bakalım GT Explorer Master Edition ve GT Master Edition telefonları sızdırılan bilgilerdeki gibi mi çıkacak? Telefonun satış rekoru kırması bekleniyor. Realme bu sefer pek çok akıllı telefon severi etkileyecek gibi gözüküyor. Kullanıcılar tanıtım tarihi için oldukça heyecanlı.