Bugün resmi bir duyuru ile hayranları karşısına çıkan Realme şirketi, ilk maskotu olan Realmeow adlı karakterini tanıttı. Herkes Realme’den bir akıllı telefon ya da yazılım güncelleme haberi beklerken, firmanın ilgi çekici ve biraz da tuhaf olan yeni maskotu hayranlarını oldukça şaşırtmayı başardı! Realme’nin markayı ifade etmesini umduğu bu maskot, yakında çok sayıda elektronik üründe karşımıza çıkacak!

Başarılı animasyon sanatçısı Mark A. Walsh ve şirketin tasarım ekibi tarafından ortak bir çalışma sonucu yaratılan Realme maskotu, Z kuşağını yakalamayı uman tasarımıyla incelikli bir şekilde geliştirildi. Tam anlamıyla bir karakter yaratıldığı ortaya çıkan ilk bilgilerden fazlasıyla anlaşılırken, Realmeow’un 18 yaşında bir kedi olduğu eklendi.

Realme’nin Maskotu Realmeow, Rap Dinlemeyi Seviyor!

Sarı bir deriye sahip Realmeow, gözünde oldukça şık bir spor gözlük ile geliyor. Realme maskot karakterini hip-hop hayranı, dans etmeyi seven, kaykay kayan, rap dinleyen bir kişi olarak tanınıyor. Bu detaylar ile beraber şirket, markasını daha cesur ve trend belirleyici hale getirmeyi umuyor. Zira sürpriz bir şekilde böyle bir maskota geçiş yapmak, tam anlamıyla cesaretten başka bir şey olamaz!

Sosyal medya üzerinden duyurulan Realmeow, takipçiler tarafından oldukça pozitif yorumlar ile karşılanırken, maskotun ilerleyen zamanlarda Realme’nin tüm pazarlama faaliyetlerinde ve gelecek ürün tasarımlarında kullanılacağı ifade edildi. Yüksek ihtimalle Realme akıllı telefon, akıllı saat, kulaklık ve diğer teknolojik ürünlerinde maskotunu kullanmaktan geri kaçmayacak!