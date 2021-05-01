Ülkemizde henüz satışa sunulup sunulmayacağı bilinmeyen yeni Realme Watch 2 akıllı saat modeli diğer rakiplere göre biraz yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor.

İlk olarak akıllı saat modelinin teknik özelliklerinde bahsetmek gerekirse model, 1,4 inç’lik dikdörtgen bir kasa ile geliyor.

Renkli IPS LCD panel ile gelen ekran 320 x 320 piksellik 600 nit parlaklık sunuyor ve aktarılana göre 100’den fazla kişiselleştirilebilir saat arayüzü ile geliyor.

Üzerinde IP68 sertifikası ile gelen Realme Watch 2 akıllı saat modeli, belirtilene göre sadece 38 gram ağırlıkta geliyor.

Hatırlatmak adına serinin ilk modeli olan Realme Watch birinci nesilde 14 spor aktivitesi destekleniyordu. Bu sayı ikinci nesil ile 90’a çıkmış durumda. Realme bunlara ek olarak uyku takibi, kandaki oksijen ölçümü ve nabız özelliklerini de kullanıcılara sunuyor.

Ayrıca Smart AIoT özelliği sayesinde Realme imzalı tüm modeller akıllı saat ile kolayca yönetilebiliyor.

Yine birinci nesilde 160 mAh batarya sunulurken Realme bu sayısı ikinci nesilde 315 mAh seviyesine çıkarmış durumda. Burada gerçekten yüksek bir pil ile gelen Realme Watch 2 akıllı saat modeli, firma tarafından aktarılan resmi veriye göre 12 gün kullanım ömrü sunuyor.

Akıllı saat modelinin yukarıda da dediğimiz gibi ülkemizde satışa sunulması konusunda bir tahminde bulunulamıyor.

Realme Watch 2 akıllı saat modelinin yurt dışı fiyat etiketi ise 55 dolar olarak raflarda yerini alacak.