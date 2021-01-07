Realme bugün yeni akıllı telefon modelini piyasaya tanıttı! Şirketin 2021 yılındaki ilk telefonu olan V15 5G cihazı kullanışlı özellikleriyle tüketici karşısına çıktı. İşte detaylar…

6,4 inçlik Full HD+ AMOLED ekran ile tasarlanan Realme telefonu 180 Hz dokunmatik örnekleme hızıyla gayet ideal bir kullanıma erişiyor. 600 nit maksimum parlaklık oranı vadeden telefon, ekran içi parmak izi okuyucu sistemiyle eşleştiriliyor. Ekranın sol üst kısmına yerleştirilen delik çentik içerisinde ise 16 MP‘lik tekli selfie kamerasına yer verilmekte.

Realme V15 5G Teknik Özellikleri

Ekran: 6,4 inç FHD+ AMOLED

6,4 inç FHD+ AMOLED İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 6 GB LPDDR4x

6 GB LPDDR4x Depolama: 64 GB ve128 GB UFS 2.1

64 GB ve128 GB UFS 2.1 Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.310 mAh + 50 watt hızlı şarj

4.310 mAh + 50 watt hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı Realme UI

64 MP ana kamera ile gelen Realme V15 5G cihazı 2 MP makro lens ve 8 MP‘lık ultra geniş açılı mercekle birlikte geliyor. Ön ve arka kamerada pek çok arttırılmış gerçeklik filtresi tasarlanan model, başta Süper Gece Modu olmak üzere fotoğraf ya da video çekimleri için işlevsel özelliklere yer veriyor.

Çift SIM kart girişine yer veren telefon MediaTek’in geliştirdiği Dimensity 800U yonga seti ile güçlendirilerek 6 GB’lık RAM modülüyle birleşiyor. 64 ve 128 GB depolama alanı yaratan cihaz aynı zamanda Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C, 3,5 mm kulaklık girişi gibi bağlantı desteklerine de olanak tanıyor.

Realme V15 5G Fiyatı

Üç farklı renk seçeneği ile 14 Ocak’tan itibaren Çin pazarında satışa başlayacak V15 5G, iki farklı satış varyantı oluşturuyor. Bunlardan ilki olan 6 + 64 GB sürümü 230 dolar değerinde pazarlanırken, 128 GB‘lık depolama opsiyonu ise 310 dolardan alıcı karşısına çıkacak.