Bugün Çin pazarında Realme V11 5G‘nin fiyatı, özellikleri ve merak edilen pek çok detayı resmen açıklandı. Parlak gradyan tasarımı ile gözleri üzerinde toplayan akıllı telefon orta segment klasmanında bütçe dostu donanımı ve satış fiyatıyla ilgi odağı haline geldi.

6,52 inç HD+ ekrana sahip telefonda 720×1600 piksel çözünürlük oranı vaat edilirken, telefon 20:9 en boy oranıyla tasarlandı. Üst tarafta su damlası çentiği içerisinde tekli selfie kamerasına izin veren cihaz; arka kasasında ise dikdörtgen kurulum içinde ikili kamera modülü ve bir adet LED flaş barındırıyor. 64,4 mm x 76 mm x 8,4 mm boyutlarında geliştirilen telefon 186 gram ağırlığında kaydediliyor.

Realme V11 5G Özellikleri

Ekran: 6,5 inç LCD

6,5 inç LCD İşlemci: MediaTek Dimensity 700 SoC

MediaTek Dimensity 700 SoC RAM: 4 GB ya da 6 GB LPDDR4x

4 GB ya da 6 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB UFS 2.1 + 1 TB microSD

128 GB UFS 2.1 + 1 TB microSD Ön Kamera: 8 MP

8 MP Arka Kamera: 13 MP + 2 MP

13 MP + 2 MP Batarya: 5.000 mAh + 18W hızlı şarj

5.000 mAh + 18W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 10

MediaTek Dimensity 700 yonga seti ile geliştirilen Realme V11 telefonu 6 GB RAM kapasitesi ve 1 TB‘a kadar microSD kart aracılığıyla genişletilebilen 128 GB‘lık depolama alanıyla geliyor. Android 10 işletim sistemiyle açılan telefonun Realme UI kullanıcı arayüzüyle çalıştığı eklenmekte. Ayrıca cihazın arkasında bir de parmak izi sensörü dikkat çekmekte. 5,000 mAh pil kapsaiteli modelde uzun saatler boyunca konforlu bir kullanıma olanak sağlanmaktadır.

Realme V11 5G Fiyatı

5G, 4G LTE, çift bantlı Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS bağlantı destekleriyle gelen cihaz 4+128GB’lık sürümüyle yaklaşık 185 dolardan listelenirken, 6GB RAM’lik versiyonun ise 215 dolar karşılığında satılacağı öğreniliyor.