Bildiğiniz gibi pandemi nedeniyle pazarda oldukça kritik bir işlemci krizi var. İşlemci üreticileri Koronavirüs yüzünden birçok isteğe geri dönüş yapamıyor ve bu yoğun istek işlemcilerin fiyatlarının artabileceğine işaret ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda konu ile ilgili ilk açıklamaya yapan Xiaomi yönetici Wang Xiang, ilk kez bu konuyu ifade eden isim olmuştu ve ilerleyen süreçte akıllı telefon fiyatlarının artış olacağını belirtmişti.

Bugün ise Xiang’ın açıklamasına oldukça benzer bir açıklama da Realme yöneticisi Xu Qi tarafından geldi. Xu Qi, akıllı telefon fiyatlarının 2021 yılının son yarısında artacağını açıkladı. Xiang’den farklı olarak işlemci krizine ek olarak pil krizinin de olduğu ekledi ve bu parçalar yüzünden fiyatların artabileceğini belirtti.

Yukarıda da dediğimiz gibi Xiaomi cephesi işlemci krizinin işlemci fiyatların artabileceğini düşünürken Realme cephesi de az parça üretiminin fiyatların artış sağlayabileceğini düşünüyor. İki düşüncenin de temel nedeni ne kadar çok işlemci, pil ya da arabirim üretimi olursa firmalar talebin çok olması ile ucuza parça bulabiliyor. Parça krizi firmaların alım gücünü etkilediği için akıllı telefon fiyatları da zamlanmış oluyor ve maalesef en son kullanıcı tarafı üzülüyor.

Akıllı Telefon Almak İsteyenlerin Acele Etmeleri Gerekiyor

Bu iki açıklama sonrası henüz bir hareketlilik olmadı fakat bu sorun bir gün gerçekleşebilir. Firmaların bu açıklamalarından sonra akıllı telefon alacak olan kullanıcıların hızlı davranmalarında fayda var.