Realme, geçtiğimiz günlerde bazı yeni telefonlarının sızdırılmasıyla gündeme gelmişti. Telefon özellikleri oldukça iyiydi ve amiral gemisi modeli olacağı konuşuluyordu. Ancak ortaya çıkan detaylar telefonların ne kadar üst düzey olacağını bizlere gösterdi. Realme, yakın zamanda bu ürünlerin tanıtımını yapacak. Ancak tanıtımdan hemen önce telefonların sızdırılması daha fazla merak ediliyor. GT Master Explorer Edition ve GT Master Edition özellikleri duyurulduğunda herkes heyecanla takip etmişti. Şimdi ise RAM ile ilgili yeni bir haber ortaya çıktı.

19 GB RAM mi olacak?

Realme GT Master Explorer Edition’da 19 GB RAM’den bahsedildi. Ancak durum sandığınız gibi değil. Tümü fiziksel olmayacak. Bir kısmı sanal RAM’den oluşacak. Haliyle bu durumda da Realme’nin kendini geliştirdiği ancak tam anlamıyla devrim yaratmadığı görülüyor. Yine de hepsini fiziksel olarak verse bile bu çok fazla olurdu. Ayrıca telefonun önemli bir kısmı yani çoğunluğu fiziksel RAM’den oluşacak. 12 GB’lik kısmı fiziksel ancak 7 GB’si sanal. Hal böyle iken Realme’nin ne kadar iddialı ürünler çıkaracağını görmüş oluyoruz. Telefon içerisinde yer alan 120 Hz ekran yenileme hızı, Snapdragon 870 işlemcisi ve 65 W hızlı şarj teknolojisi telefonun kalitesini ortaya koymuş oluyor. Tüm bunlar oluyorken lansmanın tarihi de ister istemez merak ediliyor. Çünkü Realme’nin tüm dünyaya meydan okuyacağı bir lansman olacak. Akıllı telefon üreten diğer rakiplerine karşı gözle görülür bir başarı elde etmesi adına önemli bir şans.

Realme Ne Zaman Tanıtım Yapacak?

Realme’nin GT Master Explorer Edition ile GT Master Edition’un lansmanını yapacağı tarih 21 Temmuz olarak açıklandı. Realme Başkan Yardımcısı’nın ifadelerine göre de bu tarihte telefonla ilgili pek çok bilgiyi öğreneceğiz. Teknik özellikler konusunda daha detaylı bilgi edinmemiz mümkün olacak. Çünkü çeşitli sızıntılar veya birkaç cümlelik açıklamalar telefon hakkında kesin olarak bir şeyler öğrenmemizi sağlamıyor.

GT Master Explorer Edition Fiyatı

6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile satışına başlanacak telefon için giriş fiyatı 460 dolar olarak belirlendi. Yani telefon modelinin ülkemizde gelmesi durumunda yaklaşık 8500 TL’ye satılması muhtemel. Çünkü çeşitli vergilerle fiyatlar iyice artıyor. Hal böyle olunca da pek çok telefon Avrupa’daki fiyatının neredeyse iki katına satılıyor. Eğer sizler de bu telefon modelini satın almak istiyorsanız ortalama 8000 – 9000 TL arasında bir bütçe ayırmanız gerekebilir. Üst versiyonlarda fiyatlar daha da artacaktır. Realme, kaliteli telefon üreterek pek çok markaya kafa tutacak gibi gözüküyor. Bakalım yeni model akıllı telefonlar düşünüldüğü gibi ses getirecek mi? Hepimizin beklediği üzere bu telefonlar yüksek özellik içeriyor.