Yakında çıkması muhtemel gözüken Realme Race telefonu Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden tanıtıldı. Yeni bir serinin ilk parçası olacak bu cihaz, donanım modülünde Qualcomm Snapdragon 888 yonga setini kullanması ile dikkat çekiyor. Şimdilik fiyatı gizli tutulan telefonun poster fotoğrafı bizlere cihazla alakalı ilk ipuçlarını vermekte.

Realme Başkan Yardımcısı Xu Qi Chase tarafından Çin merkezli sosyal medya uygulaması Weibo’da duyurulan Realme Race telefonu dikkatleri üzerinde topladı. Yeni bir seriye ait olacağı düşünülen bu hoş görünümlü cihaz yayınlanan afiş fotoğrafı ile tasarımı ve bazı özelliklerini açık ederken; yapılan paylaşımda telefonla ilgili temel bazı özelliklere de yer verildi.

Realme Race teknik özellikleri itibariyle ilk etapta işlemci modülüyle gözleri büyülemekte. Qualcomm’un yakın bir zaman önce tanıttığı yeni Snapdragon 888 yonga seti ile güçlendirilecek cihaz, dörtlü kamera modülü ile gelecek. Ana kamerada 64 MP‘lik bir lense yer veren telefon, tasarımı ile de tüketicilerin göz bebeği olacak gibi gözüküyor.

Realme Race Ne Zaman Çıkacak?

Xu Qio Chase’nin açıklamaları henüz Realme Race çıkış tarihi ile ilgili resmi bir bilgi vermese de cihazın 2021 yılının ilk haftalarında tanıtılabileceği ihtimali sıcak görünüyor. Eğer bu cihazla ilgili sürpriz bir lansman yapılmazsa, muhtemelen dünyanın ilk Snapdragon 888 SoC kullanan telefonu Xiaomi Mi 11 serisi olacak. Xiaomi’nin amiral gemisi serisi, 28 Aralık tarihinde resmen tanıtılarak tüketici karşısına sunulacak.