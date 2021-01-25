Realme Race dünyanın ilk 160Hz ekran yenileme hızına sahip telefonu olacak. Şirketin başkan yardımcısı Xu Qi, sosyal medya üzerinden bu şahane duyuruyu yaparken, aynı zamanda beklenen telefonun Şubat ayında geleceğini de doğruladı. İşte ayrıntılar…

Realme başkan yardımcısı Xu Qui Chase bugün Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketin yeni amiral gemisi telefonu için oldukça kayda değer detaylar verdi. Qi’nin yapmış olduğu açıklamada beklenen cihazın çıkış tarihi verilirken, aynı zamanda teknik özellikleri ile ilgili epey önemli bir detaya da yer verildi.

Xu Qi’nin açıklamasında verilen detaylara göre Realme Race dünyanın ilk 160Hz ekran yenileme hızı ile geliştirilen akıllı telefonu olacak. Bu sayede muazzam bir performans elde edecek cihaz, başta bir oyun telefonu olarak, hemen her alanda en üst düzey kullanıma olanak tanıyacak. Bunun dışında cihazın performans hızını pekiştirmek adına Qualcomm’un Aralık ayında tanıttığı Snapdragon 888 yonga seti kullanacağı ve ileri düzeyde bir işlemci donanımı sağlayacağı da öğrenildi.

Realme Race’in çıkış tarihi açıklanan resmi bilgilere göre Çin Yeni Yılı’ndan hemen sonra gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki yaklaşan cihazı 12 Şubat 2021’den kısa bir süre sonra piyasalarda görmemiz mümkün olacak.

Realme Race’in Tahmin Edilen Özellikleri

Sızdırılan bazı raporlara göre Realme Race’in teknik özellikleri 12 GB LPDDR5 RAM kapasitesi ve 128, 256 ve 512 GB varyantlı dahili depolama alanı içerecek. 5,000 mAh pil kapasitesiyle çıkması tahmin edilen telefonun 125W devasa hızlı şarj desteği içermesi bekleniyor. Cihaz muhtemelen 64 MP ana kameralı üçlü kamera setiyle tasarlanacak.