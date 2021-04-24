Çin merkezli teknoloji üreticilerinden Realme yeni Realme Q3 akıllı telefon modellerini tanıttı.

Realme Q3i 5G akıllı telefon modeli gün içerisinde Çin merkezinde satışta. Ailenin diğer üyeleri olan Q3 5G ve Q3 Pro 5G modelleri ise 29 Nisan tarihinde kullanıcı ile buluşacak.

Realme Q3i 5G modelinin teknik özellikleri ve fiyatı:

Şimdilik sadece Çin pazarı için özel olarak tanıtılan Q3i modeli 6,5 inç FullHD + 90 Hz ekran tazeleme hızı ile geliyor.

Model MediaTek imzalı Dimensity 700 işlemcisinden gücünü alıyor ve 4 GB ve 6 GB RAM ile kullanıcıya sunuluyor.

128 GB hafıza ile gelen model microSD kart yuvasını ile geliyor.

48 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere üçlü kamera modülünden oluşan telefon modeli ön tarafında ise 16 MP değerinde selfie kamerası ile geliyor.

Model 30 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

Akıllı telefon modelinin 4 GB RAM’li sürümü 170 dolar 6 GB RAM sürümü ise 185 dolar fiyat etiketi ile geliyor.

Realme Q3 5G teknik özellikleri ve fiyatı:

6,5 inç IPS LCD panel ile gelen Q3 5G model 120 Hz ekran yenileme hızı ile geliyor. İşlemci olarak Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alan model, 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleri ile sunuluyor.

Üçlü kamera modülü ile gelen model 48 MP değerinde ana kamera ile geliyor ve ön tarafında ise 16 MP değerinde selfie kamerasını taşıyor.

Model 30 W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh batarya kapasitesi ile geliyor.

Akıllı telefon modelinin 6 GB RAM sürümü 200 dolar 8 GB RAM sürümü ise 215 dolar fiyat etiketi ile geliyor.

Realme Q3 Pro 5G teknik özellikleri ve fiyatı:

6,5 inç’lik 120 Hz ekran tazeleme hızı sunan AMOLED panel le gelen telefon modeli işlemci tarafında MediaTek Dimensity 1100 5G işlemcisinden gücünü alıyor.

6 ve 8 GB RAM seçenekleri ile gelen model 128 ve 256 GB hafıza ile geliyor.

Model ön tarafında 16 MP selfie kamerası taşırken arkada ise 64 MP + 8 MP ve 2 MP olmak üzere üçlü kamera modülünden oluşuyor.

Akıllı telefon modeli 30 W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh batarya kapasitesi ile sunuluyor.

Akıllı telefon modelinin 6 GB RAM, 128 GB hafıza seçenekli sürümü 245 dolar 8 GB RAM, 128 GB hafızalısı 275 dolar ve son olarak 8 GB RAM, 256 GB hafıza sürümü ise 310 dolar fiyat etiketi ile geliyor.

Akıllı telefon modellerinin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.